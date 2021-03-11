盒式磁带和 CD 发明人在荷兰去世，享年 94 岁

IT之家 3 月 11 日消息 发明了盒式录音带的荷兰工程师奥滕斯（Lou Ottens）于 3 月 6 日去世，享年 94 岁。

1960 年，作为飞利浦公司产品开发部门的负责人，奥滕斯领导一个团队开发了最初的便携式磁带录音机 ; 三年后，他们在柏林电子展上推出了第一盘磁带。当时的他们的宣传口号是 : “比一包香烟还小！”

这种便携式磁带迅速取代了长期以来繁琐的卷轴录音方式，磁带将音乐带到了大众面前。

IT之家了解到，这就是奥滕斯的目标 : 他很早就决定要一种可以放进上衣口袋的音乐存储器，甚至还做了一个木制模型来确定准确的尺寸规格。奥腾斯后来告诉《荷兰新闻》 : “我对那些笨重和难以使用的音乐播放器感到厌烦。”“就是这么简单。”

一年后，“卡式录音带”被注册为商标。在与索尼达成协议后，奥腾斯的设计最终成为全球磁带的标准。从那之后，已经卖出了超过 1 亿盘。

1979 年，奥腾斯还带领团队在飞利浦公司开发了光盘，销量达到数十亿张。他于 1986 年退休，将这场音乐革命的功劳完全归功于他身边的人。“我们都是小男孩，玩得很开心 ,”他曾经说过，“我们并不觉得自己在做什么大事。这就是一种运动。”

IT之家了解到，奥腾斯承认了一个巨大的遗憾：索尼开发了第一台随身听，而不是飞利浦，“我们没有这样的计划，这仍然令人痛心。”