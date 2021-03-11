UBI：OLED 面板全球出货量 2020 年增长 3.7％，中国为最大买家

IT之家3月11日消息 市场研究机构 UBI Research 近日发布报告，表示 2020 年全球 OLED 面板出货量为 5.7788 亿块，同比增长 3.7%。由于受到 2020 年面板平均价格下降的影响，全年 OLED 面板总收入仅增长 0.7%，为 326.8 亿美元。

2020 年 OLED 面板销量的主要增长点来源于智能手表和电视市场，智能手机、平板电脑的面板出货量相比 2019 年有所下滑。此外，2020 年一些汽车、笔记本电脑以及折叠屏手机也用上了 OLED 面板，促进了行业的发展。UBI Research 表示，受到新冠疫情的流行等因素影响，2020 年第三季度全球智能手机用的 OLED 面板出货量为 1.13 亿只，同比降低 17.9%。

2020 年第二季度，中国企业购买 OLED 面板的金额最大，占比高达 52.5%。在中国企业中，华为占比高达 53.4%，明显高于其它厂商。

报告表示，三星显示（Samsung Display，SDC）2020 年的收入下降了 15.8%，降至 223 亿美元。该公司去年出货了 3.9 亿片 OLED 面板，市场份额为 68.2%。

LG Display（LGD）2020 年出货了价值 68.7 亿元的 OLED 面板。得益于 LG OLED 电视的出货量增长以及为苹果公司供货，LG 显示的 OLED 市场份额目前已经达到了 21%。

IT之家了解到，中国本土厂商京东方（BOE）在 2020 年 OLED 面板的销售额达到了 18.6 亿美元，市场份额为 5.7%。