索尼画谛系列 OLED A90J 电视率先在中国上市：15999 元起

IT之家 3 月 9 日消息 根据索尼官方的消息，索尼画谛系列 4K OLED 电视 A90J 率先在中国上市。

IT之家了解到，索尼首发阵容电视新品 A90J、X90J / X91J 均搭载索尼首款 XR 认知芯片，可以模仿人类视觉和听觉的认知方式来处理优化电视内容。XR 认知芯片通过 XR 音效技术，赋予电视更优质的声音优化能力与音场强化能力，可将各种音源提升至 5.1.2 声道的输出效果。芯片可通过分析信号源中的声音方位，将画面与声音发出的位置进行匹配，打造更具沉浸感的影音感受。

搭载了 XR 认知芯片的新一代画谛系列系列 OLED 电视 A90J，在芯片的加持下，以澎湃动力深入挖掘 OLED 面板 800 余万像素自发光的显示潜力，进一步发挥出 OLED 高对比度、深邃暗场、广色域、宽可视角度的显示优势。新升级的 XR OLED 对比度增强 PRO 技术，可智能调节电视的亮度，大幅提升画面的动态范围，令亮场更明亮、暗场更深邃。

音质方面，A90J 采用银幕声场旗舰版（升级版），将声场驱动器置于面板之下，令屏幕震动发声，声音更通透、音场更立体。

价格方面，画谛系列 OLED 电视 A90J 55 英寸售价 15999 元，65 英寸手售价 22999 元。