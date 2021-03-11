我国自主研制：大型水陆两栖飞机 AG600 投汲水试验顺利完成

IT之家3月11日消息 从航空工业特飞所获悉，3 月 9 日，为期六天的大型灭火 / 水上救援水陆两栖飞机 AG600 投汲水系统第二阶段试验在航空工业特飞所顺利完成。

试验任务从 2020 年 7 月开始着手准备，期间经历了大量的试验设备安装、调试、优化整改。整个试验任务共开展了 300 余次投汲水试验。

据介绍，该试验通过对 AG600 飞机的灭火任务系统展开投水和汲水相关任务试验，重点在对水箱及舱门结构能否承受 12 吨大水量载荷，不同载水量模态控制关系、航电逻辑关系及液压系统能力匹配性等方面开展试验验证，验证了飞机灭火任务系统的显示控制功能与实际试验状态的一致性，飞机投水、汲水的功能和性能指标、应急投水功能和维护功能等符合设计要求，通过故障状态试验验证了灭火任务系统的预期功能，并发现可能存在的故障和缺陷，为后续设计改进提供设计参考。

资料显示，AG600（鲲龙 - 600）是中国大飞机三剑客之一，是我国自行设计研制大型灭火、水上救援水陆两栖飞机，是世界在研最大的水陆两用飞机，2016 年 7 月 23 日总装下线（一期产品）。

IT之家了解到，AG600 主要用于水陆两栖，拥有执行应急救援、森林灭火、海洋巡察等多项特种任务的功能。