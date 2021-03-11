“三四线城市共享电单车火了”上热搜，部分品牌推 30 分钟内免费骑行

IT之家 3 月 11 日消息 近日，“三四线城市共享电单车火了”这一话题顺势冲上了微博热搜，网友热议共享电单车给他们生活带来的便捷，希望尽快推广；但也有评论认为，电单车 “乱钻乱闯”，为交通安全埋下隐患。

据央视财经报道，近期，部分三、四线城市共享电单车数量呈现猛增态势。在江西九江市街头目前主要有喵走、哈啰、青桔等 10 个共享电单车品牌，在市区四大高校、重要商圈及重点小区的投放量和使用人数明显较多。

IT之家获悉，央视报道称，区别于共享单车，这种骑行距离更远、更省力的电单车在九江已成为主要出行方式，40 至 70 公里不等的续航里程基本能满足市民的各种出行需求。由于产品同质化严重，不同品牌也通过降低使用门槛，例如推出半小时内免费的骑行活动，以及提升使用体验、推出优惠政策来抢占客户。

艾媒咨询数据显示，2019 年中国共享电单车数量已超过 100 万辆。未来五年，用户共享电单车需求将进一步得到激发，三四线城市的渗透率将保持快速增长态势。

新浪财经报道称，美团方面表示，共享单车在一二线城市表现出明显的 “地铁接驳”特征，特别是对于上班族而言，共享单车很好的满足了他们地铁和公司之间、地铁和家之间的骑行需求。而共享电单车在三四线城市可以较好的替代私家车出行，几乎可以满足城市范围内的出行需求，特别是在交通拥堵的情况下。