macOS Big Sur 代码泄密：苹果将在 Mac 电脑上引入 Face ID 面部识别功能

IT之家 3 月 11 日消息 据外媒 9to5Mac 报道，技术人员在 macOS Big Sur 上发现了 TrueDepth 摄像头的相关信息，这表明苹果正在努力将面部识别技术应用到 Mac 系列的设备上。

技术人员在 macOS Big Sur beta 3 上找到了一个新的扩展，其代码支持“ PearlCamera”，这是苹果公司 TrueDepth 摄像头和面部识别码的内部代号，它在 2017 年 iPhone X 泄露事件中被首次披露，iPhone X 也是苹果旗下首款搭载 Face ID 技术的机型。

用 Face ID 替代指纹 Touch ID 是 iPhone X 的一大技术创新，其安全性、便捷性以及有趣的 Animoji 在 2017 年激发了不少人的换机欲望。iPhone X 的前置相机模块包括大量传感器单元：红外镜头，泛光感应元件、距离感应器、环境光感应器、扬声器、麦克风、700 万像素摄像头和点阵投影器。

在 macOS Big Sur beta 3 中发现的“ FaceDetect”和“ BioCapture”等代码证实，苹果正在准备让 macOS 支持 Face ID ，因为这些代码与 iOS 使用的代码类似。技术人员调查了一下，这个 Face ID 扩展显然是为 macOS 专门构建的，而不是其他程序的残留代码。

然而，实现这个技术仍需要一定时间，苹果公司可能需要一段时间才能发布一个新的 Mac 机型，该机型应该带有 TrueDepth 摄像头来支持 Face ID。

IT之家了解到，另一个重要方面是神经引擎，这是 A 系列处理器的一部分，从 A11 芯片发布时开始引入苹果旗下设备。这种神经技术是 Face ID 技术的基础，它通过机器学习模型在几分之一秒内分析用户脸部的细节，但是目前为止还没有 Mac 包含神经引擎。

今年，随着 Mac 从英特尔处理器到 Apple Silicon 芯片的转变，这种情况将有所改变，因为苹果自己已经确认，搭载苹果自家 SoC 的 Mac 电脑将会拥有与 iPhone 和 iPad 相同的神经引擎。这可能是苹果还没有推出带有 Face ID 的 Mac 的主要原因。