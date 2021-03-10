密码管理应用 1Password 更新，已支持苹果 M1 Mac

IT之家 3 月 10 日消息 据 MacRumors 报道，软件开发商 AgileBits 在 3 月 9 日发布了一个新版本的密码管理应用程序 1Password ，更新后的 Mac 软件现在可以在苹果的 M1 Mac 上运行。

7.8 版本的 1Password 应用程序增加了对 Apple silicon 的本地支持，自苹果首次发布其搭载 M1 处理器的机型以来，AgileBits 就在进行适配工作。在 1Password 的上一个 Beta 版本中就提供了对苹果搭载 M1 处理器机型的支持，现在正式版也可以在 M1 的机型中使用了。

根据 7.8 更新版本的发布说明，新软件还包括多个 BUG 修复和性能优化。

IT之家了解到，1Password 被誉为管理网站登录和敏感信息的最佳应用，它拥有友好的用户界面，可以在任何时刻在任何设备上使用，包括笔记本电脑、手机甚至智能手表上。当用户使用苹果浏览器 Safari 和谷歌浏览器 Chrome 时，1Password 将会生成安全密码，用户可以将其填写到网站上登录。所有浏览器扩展都共享一个密码链上的存储数据，这意味着当用户从一个浏览器跳到另外一个浏览器的时候再也不需要手动复制用户的密码。