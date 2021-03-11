旱情危及芯片制造商，台积电等纷纷启动供水计划

据外媒报道，台湾正面临数十年来最严重的干旱，除非有足够的降雨及时补给，否则多个水库可能在 30 至 60 天内枯竭。水供应短缺已经危及到台积电等芯片制造商，并迫使他们纷纷启动供水计划。

据台积电称，该公司每天需要 15.6 万吨水，约占台湾重点科技园区用水量的三分之一。该公司已经启动了应急计划，从 2 月底开始动员卡车向其生产基地供水。

知情人士表示，台积电已经与供应地下水和井水的水车公司签订了长期合同，以便帮助应对水供应短缺问题。该公司发言人称：“水车的部署仍然有限，主要目的是让相关员工为未来可能的需求做好准备。”

台积电最新的社会责任报告显示，该公司 86.7%（即 1.336 亿吨）的水属于重复用水，2019 年额外节约 793 万吨。

从 2 月下旬开始，台湾第二大代工芯片制造商联电就开始使用卡车供水，以支持其生产。该公司表示，由于节水率需要提高到 11%，他们需要更多水车支持。目前，联电只需要少量额外供水，但该公司会根据具体情况进行相应动态调整。

存储芯片制造商华邦的生产主要在中部城市台中，该公司也计划测试更多的运水卡车。据说其已经制定了一份业务连续性计划，以确保在情况恶化时能够正常运营。

苹果和特斯拉显示器供应商友达光电已经制定应对措施，在情况恶化时节约用水，包括减少在制造业、员工餐厅和洗手间的用水，以保持运营。

全球最大 ABF 膜制造商欣兴电子表示，水供应短缺是个令人担忧的问题，尤其是以芯片行业为核心的新竹周围。该公司称：“我们始终在储备水，如果有必要，我们会用租来的水车供水。但如果一直不下雨，我们将很难解决这个问题。”