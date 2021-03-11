IDC 报告：PC 市场今年将迎来巨幅上升，预计增长超 18%

3 月 11 日消息，研究机构 IDC 发布最新预测分析认为，今年 PC 市场的出货量将达到 3.574 亿台，增长 18.2%，这一数字远高于该机构早前发布的 2020 年 12.9% 的市场增幅。

展望未来，IDC 认为，行业前景比历史水平更为强劲，预计 2020-2025 年的复合年增长率为 2.5%。

IDC 指出，2020 年以来全球个人电脑需求达到创纪录水平，尽管许多地区已经在 COVID-19 疫情爆发后重新开始开放，但市场需求仍然强劲。该机构认为，最大的驱动因素是消费者和学生以及企业升级，理由是这些用户需要可靠的系统来维持生产和与外界沟通。

此外，随着 COVID-19 时代的到来，人们对 PC 新机的需求也较为迫切。" 由于消费者将继续保持从其他品类转向 PC 的消费支出，有助于推动市场需求增加，因此个人电脑出货量预计将远高于疫情大流行前的水平。”IDC 相关研究人员指出。

对于行业存在的零部件供应短缺问题，IDC 认为，随着需求前景继续上升，供应商增加产能的意愿也将随之增加，预计供应问题将在年中之后开始缓解。该机构同时预测，假设供应不再中断，到 2021 年年中，PC 的供应和生产能力将达到平衡。

与 IDC 对于市场的分析预测一致，联想在全球最大的 PC 研发和制造基地——联宝科技订单量极为旺盛，目前已 “排队”至三季度。据悉，联宝科技今年春节后开启了历年来规模最大的招聘，新招聘员工在 10000 人左右。同时，联宝周边的上下游供应商也早于往年开工，确保产业链步调一致，零部件等物料供应充足。

在今年早些时候，IDC 曾发布中国 PC 市场预测表示，2021 年中国 PC 市场将继续保持强劲势头，K12、智慧办公以及政府行业将成为市场增长的主要动因。厂商方面，传统的全球性 PC 厂商依然有很强的研发、产品和规模优势。