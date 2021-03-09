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背刺索尼：微软确认一部分 B 社新游戏将在 Xbox 和 PC 独占

2021/3/9 23:25:02 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月9日消息 自从微软收购 B 社贝塞斯达母公司 ZeniMax Media 的消息传出，外界就一直在猜测微软是否会将后者的游戏进行独占。

今日据外媒 wccftech 报道，微软 Xbox 负责人 Phil Spencer 已经确认，未来贝塞斯达的一部分新游戏将在 Xbox 和 PC 独占，但没有具体说明是哪些。

另外，Phil Spencer 确认本周将有贝塞斯达的游戏进入 Xbox Game Pass 游戏库中

IT之家了解到，早在去年 11 月，Xbox 首席财务官 Tim Stuart 就已经表示，微软希望贝塞斯达的内容在 Xbox 平台上成为第一或最佳

从长远来看，我们不会将贝塞斯达的所有游戏都从索尼、任天堂或其他公司的游戏平台撤出，但是，我们希望该贝塞斯达的游戏在我们的平台上体验最佳，或者拥有与众不同的体验。

近日，在官方 Xbox Wire 上的新博客文章中，Phil Spencer 重申了这一立场，并且明确表示：未来贝塞斯达的一部分新游戏将在 Xbox 和 PC 独占

如果其指的“一部分新游戏”是《上古卷轴》、《辐射》等贝塞斯达的看家大作，那么对索尼 PS 平台来说将是一个不小的坏消息。

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关键词：索尼微软游戏XboxPCB社贝塞斯达

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