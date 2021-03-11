代工模式或把汽车行业带到战国时代

随着近几年造车新势力的兴起，汽车代工也逐渐被人关注起来。其实汽车代工在汽车领域并不是什么新兴行业，在奥地利就有一家有着 “汽车代工皇帝”之称的著名汽车代工厂商——麦格纳斯太尔，而这家世界五百强企业最著名的产品就是奔驰 G 级。

国内最近几年兴起的代工产业中，江淮、海马也给其他车企提供过代工服务，富士康和吉利更是专门成立了合资公司准备在汽车代工领域中杀出一条血路。下面我们来看看在国内都有哪些汽车品牌采用过代工模式，他们对汽车代工又有什么看法呢？

汽车代工为什么不被认可？

代工模式在中国的汽车行业中主要还是适用于没有整车生产制造条件的造车新势力，而造车新势力对代工这一生产方式也是抱着褒贬不一的态度。威马的创始人沈晖认为代工实际操作和理论差别太大，研发、工艺以及销售渠道都在自己手里，而中间环节却要给别人去做，这在实际操作中会产生各种问题，这些问题会让他每天睡不着觉，所以威马自始至终都是坚持自己建厂自己造车。

小鹏汽车虽然有过把自家产品交给海马代工的经历，但是代工对于它来说也只是一个权宜之计。小鹏汽车在拿到生产资质的第一时间就在肇庆开设了自己的超级工厂，而它的飞速发展也正是从这个时候开始的。由此可见，大多数的造车新势力都对汽车代工抱着质疑的态度

当然，并不是所有造车新势力对汽车代工都这么抵触，比如说特立独行的蔚来就一直身在其中并且乐此不疲。只不过小雷认为蔚来和江淮的代工模式并不是 “正宗”的代工模式，因为在蔚来和江淮的代工模式中，江淮起到最大的作用也就是为蔚来提供了生产资质而已，并没有提供太多技术支持。

在蔚来旗下产品的生产制造过程中，基本都是由蔚来自己把控，就连李斌口中那座 “比保时捷工厂强”的江淮工厂都是因为蔚来才建造的。从产品上来看，最能够凸显出两家公司存在代工关系的也就是蔚来车型尾标上的 “江淮”二字而已。

这么看的话，我们是不是可以认为汽车代工本质上并没有得到车企们的认可呢？似乎确实是这样。那么汽车代工为何天生被人鄙视呢？原因很简单，因为国内此前的汽车代工都不是真正健康发展起来的汽车代工。

造车新势力们看不上的其实并不是汽车代工本身，而是看不上 “有能力”为它们提供代工服务的代工方。此前负责给造车新势力代工的代工方（具体是哪些就不点名了）都有一个共同的特点，那就是自身的销量严重不足，导致产能严重过剩。这些连自己都够呛养得活的车企通常不会给消费者留下太好的印象，自然也不会给嗷嗷待哺的造车新势力们带来多少信心。

汽车代工确实可以让汽车产能得到更加合理的利用，甚至能够根治产能过剩的问题，但是真正的汽车代工却不应该是在产能过剩的背景下诞生。一家车企长期处在产能过剩的状态，那么它肯定存在某些难以解决的问题，如果这家车企自身都存在问题，那么它又凭什么给其它车企进行代工呢？

汽车代工将变革汽车制造业

真正靠谱的汽车代工方应该是像麦格纳斯太尔以及富士康与吉利即将成立的专业代工厂商这样，它们不但拥有汽车生产资质，还需要具备成熟、先进的技术基础。下面，小雷将以富士康和吉利成立的合资公司为模板，带大家脑补一波在汽车代工的影响下，汽车产业会得到怎样的变革。

通过目前富士康和吉利现有的技术来看，这两家公司或将分别为它们成立的合资代工厂提供 MIH 电动模块化汽车平台以及 SEA 浩瀚架构。其中 MIH 平台拥有很高的自由度，而 SEA 架构拥有全球最大带宽，这两个纯电动汽车平台几乎能够覆盖包括轿车、SUV、MPV、旅行车、跑车甚至是皮卡等全部车型的技术研发。

要知道，吉利在近 3 个月的时间里仅仅是凭借着一个 SEA 浩瀚架构就已经和多家公司展开了战略合作，当吉利的 SEA 浩瀚架构和富士康的 MIH 电动模块化汽车平台强强联合之后，能够在汽车领域产生的影响力就可想而知了。

吉利和富士康成立的代工厂不但具备合法的生产资质，还拥有强大的技术支持，最重要的是它们并不是因为产能过剩而开展的汽车代工业务。吉利在造车领域有着深厚的造车底蕴，而富士康在代工领域更是积累了相当丰富的经验。相比起此前业内的那些代工方，这才是真正专业的汽车代工模式。

相信很多人都知道，近几年是中国造车新势力发展的鼎盛时期，但是具体鼎盛到什么程度，很多人都没什么概念。在这几年的时间里，我国一共注册了超过 400 家造车新势力，新注册的新能源汽车相关企业更是超过了 14 万家，但是仅仅两年之后，现存的造车新势力寥寥无几。

这些造车新势力之所以会消亡得这么快，很大一部分原因就是因为在它们的发展过程中遇到了 3 只避无可避的拦路虎，它们分别是生产资质、整车工厂以及技术支持。要知道，理想单单是为了获得汽车生产资质就花费了 6.5 亿；小鹏汽车为了在肇庆建造一个整车工厂花了超过百亿资金，而汽车的技术研发更是一个无底洞。

由此可见，这三者无论是哪一项都需要大量的资金支持，而采用富士康 + 吉利的这种代工模式则可以完美避开这三只造车拦路虎。如果这种代工模式出现在了几年以前，造车新势力们所需的造车资质、整车工厂以及技术支持都可以由代工厂商提供，或许现在的汽车制造业就已经进入了一片乱战的战国时代。

总结

随着汽车纯电动化的飞速发展，汽车的结构得到了大幅简化，新能源汽车不再需要发动机、变速箱这些复杂的机械结构，这也就意味着造车将会变得越来越简单。这是前几年造车新势力突然涌现的根本原因，而富士康 MIH 平台和吉利 SEA 架构也是在这样的环境中诞生的产物。

和富士康 MIH 以及吉利 MIH 一样，未来纯电动汽车简化的机械结构将会转变为高度模块化开发，那时的汽车硬件就像是积木那样按需组装即可，不再具备核心竞争力；而组装不正是代工厂最擅长的事情吗？由此可见，未来的汽车硬件终将向代工模式发展。

在未来汽车代工模式盛行的时代中，高度模块化发展的汽车硬件技术将会以软件载体的形式存在，并且交给代工方来研发。在汽车硬件高度同质化的情况下，车企将会转变为全力攻克软件技术的科技企业，让软件技术成为汽车的核心竞争力。自动驾驶、智能座舱以及一些我们至今无法想象的高科技技术将会得到高速发展。