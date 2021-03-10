工信部发新一批免征车辆购置税车型目录：特斯拉 Model 3、比亚迪秦 PLUS 在列

IT之家3月10日消息 据工业和信息化部网站，工信部现已发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第四十批）。

IT之家了解到，其中，特斯拉 Model 3、比亚迪秦 PLUS、宏光 MINIEV、几何 A、帝豪 EVPRO 等车型在列。

以下为工信部公告全文：

根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》（财税〔2018〕74 号）、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》（2017 年第 172 号）、《中华人民共和国工业和信息化部 财政部 国家税务总局公告》（2018 年第 17 号）、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》（财政部公告 2020 年第 21 号）等有关规定，现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》（第 341 批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2021 年第 2 批）以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第二十四批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第四十批）予以公告。