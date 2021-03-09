索尼与雅马哈推出娱乐汽车新服务 “涂鸦巡航”

IT之家 3 月 9 日消息 根据索尼官方的消息，索尼公司宣布，由索尼与雅马哈汽车有限公司共同开发的娱乐型汽车 “Sociable Cart: SC-1 ”，于 2021 年 3 月 5 日开始在新的景点——冲绳县中头郡北中城村的永旺梦乐城冲绳来客梦投入服务。

官方表示，SC-1 在车身的前后左右都配备超越人眼功能的影像传感器，这使其能通过全方位聚焦图像来感测周围环境。此外，影像传感器的超高灵敏度结合车中的高分辨率显示屏，使得乘客可以在不需要任何前灯的情况下在夜间观察周围环境。SC-1 还采用了索尼开发的混合现实（MR）技术，可以将电脑生成图形叠加到显示器上显示的外部环境中。这将原来只能看到外部风景的车窗区变成了一个娱乐区，让旅途更加愉悦。

IT之家了解到，此次新推出的 “涂鸦巡航”服务，除了车内行驶的乐趣，车外的人也可以欣赏到别样的风景。景点会提供 “涂鸦巡航地图”，这是一张绘图用纸，上面印有 SC-1 行驶所在城市的建筑物、房屋、树木等的轮廓。游客可以在这张纸上自由绘画，添加自己喜欢的图案等，然后用专用程序 扫描，自动生成 3D CG（电脑动画）城市。然后，父母可以带着孩子乘上 SC-1，享受驾驶乐趣，车内的显示屏会显示他们自己创造的城市景观。

游客还可以在名为 “涂鸦车 ”的纸上画出车辆的正面和侧面，然后用专用程序扫描，自动转换成 CG 图像，以设计出自己的车型。景点中心区所设置的大型显示器上会显示出城市的风景，游客可以欣赏到自己设计的车型投影到屏幕上，并与其他各种车辆一起行驶的画面。游客绘制的车辆也会出现在其他乘坐 “涂鸦巡航”游客绘制的城市中。