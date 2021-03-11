NordPass：世界 500 强的密码安全性也很差，电信行业使用 “123456”最多

IT之家 3 月 11 日消息 据外媒 techradar 报道，根据密码管理器 NordPass 的最新研究，在密码安全方面即使是世界 500 强企业也存在很多问题。

研究人员分析了影响世界 500 强企业的第三方公开的泄露数据。他们总共分析了来自 17 个不同行业的超过 1500 万个数据，以找出每个行业重复使用的前 10 个密码，并归纳出独特密码所占的比列以及影响每个行业的泄露数据的数量。

IT之家了解到，使用简单的密码会给所有用户带来风险，企业及其员工在网上账户中重复使用密码会造成更大的损失。例如，今年 2 月份，佛罗里达州的一家水处理工厂就出现了严重的密码安全漏洞，原因是该工厂仍在使用没有防火墙的 Windows 7，而且所有员工都使用同一个 TeamViewer 密码。

密码管理器 NordPass 的安全专家 Chad Hammond 表示，企业和员工有责任保护客户的数据，如果攻击者利用被攻破的员工密码获取敏感数据，就有可能危及整个公司。

根据 NordPass 的研究，电子商务、能源、科技、金融服务、农业、媒体、酒店、人力资源和房地产等行业使用最多的密码是 “密码”。电信和医疗保健行业使用最多的密码是“123456”，还有很多行业只是简单地将公司名称作为密码。

据 IBM 的报告显示，目前全球数据泄露的平均成本为 386 万美元。医疗行业的数据泄露成本更高，达到 713 万美元，美国公司的数据泄露平均成本为 864 万美元。

为了保障企业密码安全，NordPass 建议企业使用密码生成器或密码管理器创建复杂而独特的密码，使用多重因素认证，并告知员工在工作和个人账户中密码太过简单而带来的风险。