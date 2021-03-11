ASML 订单落下：中芯国际今年决定扩充 4.5 万片 / 月产能，缓解 8 英寸代工缺口

IT之家 3 月 11 日消息 根据此前消息，美国商务部、国防部、能源部和国务院四部委已批准美国领先设备厂商对中芯国际供应 14nm 及以上工艺生产设备的供应许可。此外，中芯国际此前一直申请但未通过的用于 14nm 晶圆外延生长的关键设备也获得了批准并于上个月与 ASML签订了12 亿美元购买单。

中芯国际联合 CEO 赵海军在 2020 年第四季度财报会上透露，中芯国际将在 2021 年将 8 英寸晶圆的月产能扩充 4.5 万片，原计划为 7 万片 / 月，另外 12 英寸也将扩充 1 万片 / 月。

据悉，中芯国际 8 英寸扩产中所购买的大多为新设备，且相关订单早已敲定，剩下的工作只是交付和装载工作。

IT之家了解到，中芯国际联合首席执行官赵海军和梁孟松上个月也曾表示，目前晶圆代工行业产能紧张，特别是对成熟制程的需求依然强劲，预计他们的成熟产能将持续满载。为了满足客户需求，预计中芯国际今年耗资 43 亿美元，其中大部分用于成熟工艺扩产，小部分将用于先进工艺研发、北京新合资项目土建及其它部分。

他还透露，产能建设方面，中芯国际计划今年成熟 12 寸产线扩产 1 万片，成熟 8 寸产线扩产不少于 4.5 万片。、