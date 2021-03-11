诺基亚 / 索尼 / 甲骨文均确定不参加 MWC 2021 巴塞罗那现场活动

据 Light Reading 报道，诺基亚、甲骨文公司（Oracle）和索尼都已决定不参加今年 6 月份在巴塞罗那举行的 MWC 线下展览活动。

诺基亚在一封直接发给 Light Reading 的电子邮件中声明称：“经过慎重考虑，诺基亚决定不参加 2021 年 MWC 巴塞罗那的线下活动。我们员工、客户和合作伙伴的健康对我们来说至关重要。鉴于（MWC）活动具有国际性，以及全球疫苗接种仍处于早期阶段，因此，我们经过深思熟虑，决定仅参与 2021 年 MWC 巴塞罗那的线上活动。我们了解到，GSMA 正在策划一系列线上活动，我们期待着与 GSMA 合作，并确定我们如何参与其中。”

此外，甲骨文公司向 TelecomTV 证实，该公司将不参加今年的 MWC 展会。另外，CNET 报道，诺基亚和索尼也已经证实他们将不会参加此次 MWC 巴塞罗那现场活动。

Light Reading 本周三联系了其他一些公司，包括英特尔、联想、高通和 LG 等，这些公司都表示尚未决定是否会参加此次 MWC 巴塞罗那活动。

本周一，GSMA 在其官网公布了其针对 MWC21 巴塞罗那现场活动的健康和安全措施计划 --Committed Community。随后，爱立信向 Light Reading 表示，出于对疫情形势的考虑，爱立信将不参加今年的 MWC 巴塞罗那活动。

不久后，GSMA 对爱立信不参加今年 MWC 巴塞罗那现场活动的决定作出回应，表示尊重这一决定，指出其线上虚拟平台将为无法现场参会的人们提供支持，并再次强调将采取一系列严格的健康与安全措施来保护现场参会者。