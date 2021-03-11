张雨绮成三星手机品牌大使， S21 系列所拍微电影《美好》放出

IT之家 3 月 11 日消息 今天上午，三星 GALAXY 盖乐世官微宣布，演员张雨绮成为三星手机品牌大使，并放出了张雨绮主演的系列微电影《美好》，该微电影使用三星 S21 系列手机拍摄。

这部影片讲述了女性在现代社会的人生故事，发掘女性在每个阶段的美丽。

IT之家了解到，三星将特邀 12 位时代见证者，用三星 Galaxy S21 系列手机创作 12 支微电影，以展示其强大的影像能力。此前已经邀约相声演员孟鹤堂，演员许凯等进行合作。

三星 Galaxy S21 系列于 1 月 29 日在全球 60 个国家和地区正式上市，其中，三星 Galaxy S21 5G 8GB+128GB 版本售价 4999 元，三星 Galaxy S21+ 5G 8GB+256GB 版本售价 7999 元，三星 Galaxy S21 Ultra 5G 12GB+256GB 版本售价 9699 元。

三星 Galaxy S21 5G 和三星 Galaxy S21+ 5G 均搭载 1200 万像素后置主摄，1200 万像素 120° 超广角摄像头，6400 万像素长焦摄像头，加上 1000 万像素前置摄像头。

三星 Galaxy S21 Ultra 5G 在相机矩阵上全面升级，具有 1.08 亿像素主摄，1200 万像素 120° 超广角摄像头，1000 万像素长焦镜头，1000 万像素潜望式长焦摄像头，4000 万像素前置摄像头的搭配。

三星 Galaxy S21 5G 和三星 Galaxy S21+ 5G 分别搭载了 6.2 英寸和 6.7 英寸的 1080P Dynamic AMOLED 2X 屏幕，120Hz 刷新率、1300 尼特峰值亮度，带来优秀的显示效果。

三星 Galaxy S21 Ultra 5G 则具有更为极致显示效果，6.8 英寸的 3200×1440 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，高达 1500 尼特峰值亮度，120Hz 自适应刷新，支持 2K+120Hz 同时开启。

此外，三星 Galaxy S21 5G 全系采用顶级的康宁大猩猩 Victus 玻璃、铝合金金属边框，极具质感。