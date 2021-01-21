三星 Galaxy S21 Ultra 相机有不及 S21/S21 + 之处：无法原生录制 960fps 视频

IT之家 1 月 21 日消息 三星 Galaxy S21 Ultra 是堪称机皇的存在，尤其是在相机方面。然而，在慢动作视频录制方面，该机似乎不如价格更低的 Galaxy S21 和 Galaxy S21+，因为其无法原生录制 960fps 的视频。

虽然三款 Galaxy S21 系列智能手机都可以录制 960fps 的慢动作视频，但 Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 可以做到原生录制，而 Galaxy S21 Ultra 则是将 480fps 视频 “数字化增强”为 960fps 慢动作视频，也就是使用了重复帧。因此，使用 Galaxy S21 Ultra 录制的 960fps 慢动作视频不会像 Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 拍摄的视频那样好。

IT之家了解到，三星已经澄清，Galaxy S21 Ultra 的不足之处是由于采用了更大的 ISOCELL HM3 108MP 相机传感器，其快门速度比 Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 使用的 1200 万像素传感器要慢。三星去年曾在 Galaxy S20 Ultra 上采取了同样的路线，将 480fps 视频增强到 960fps。

不清楚是否会有很多人在智能手机上使用超慢动作视频录制功能，但如果你经常使用该功能，应该在购买时了解这些区别。