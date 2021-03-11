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iQOO Neo5 预热：屏幕 HDR10 + 认证，逐台调教

2021/3/11 16:45:50 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 3 月 11 日消息 iQOO Neo5 将于 3 月 16 日发布，今天 iQOO 手机官方微博再次预热了 iQOO Neo5 的屏幕显示效果。官方表示，iQOO Neo5 拥有 “真色彩”和 “真智能”两大显示科技加持，预计新机将带来准确逼真的色彩和精心研发的智能算法。

官方介绍，iQOO Neo5 搭载 120Hz 高刷新率三星 AMOLED 屏幕，每一块屏幕都经过色彩校准与一致性校准，确保屏幕显示色温统一与色彩准确，这块出色的屏幕还通过国际标准 HDR10 + 认证，支持 HDR10 与 HDR10 + 高动态范围视频内容播放，有效保留视频的明暗细节，带来色彩鲜明的视觉效果。

不仅如此，iQOO Neo5充分利用硬件，带来全新“月光屏”和“阳光屏”功能，官方称无论是暗光或是强光环境下都能色彩恒定，做到高还原。同时，iQOO Neo5借助智能算法带来视频超分功能，利用AI深度学习将低分辨率视频智能修复为高分辨率视频。

IT之家曾报道，即将发布的 iQOO Neo5全系搭载高通骁龙 870 + 独立显示芯片，配备120Hz高刷AMOLED屏幕，还有66W闪充、4400mAh大电池以及全覆盖液冷散热等特点。

iQOO Neo5 将于 3 月 16 日发布，届时IT之家会为大家带来更多消息。

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关键词：iQOO

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