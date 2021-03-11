富士康、和硕进军电动汽车行业，但所采取的战略有所不同

3 月 11 日消息，据国外媒体报道，代工厂商富士康和和硕都已涉足电动汽车行业，但它们所采取的战略有所不同。

富士康采取的战略是打造开放的 MIH 模块化纯电动平台，并建立 MIH 联盟生态系统，而和硕采取的战略则是为 ODM/OEM（主要是特斯拉）生产关键零部件。

MIH 平台是由富士康与裕隆汽车合作打造的，是一个硬件 / 软件集成平台，用于开发电动汽车，该平台可适配掀背车、MPV、轿车、SUV 等多种车型。

富士康将 MIH 平台标榜为 “电动汽车行业的 Android 系统”，该平台的软件 / 硬件对其它汽车公司开放，该平台的轴距可从 2750mm 到 3100mm 不等，且架构支持各种行驶高度。

富士康首席技术官威廉 · 韦（William Wei）透露，其 MIH 平台目前已吸引了近 900 名会员，其首次会员大会将于 2021 年 3 月 25 日召开。

富士康董事长刘扬伟（Liu Young-way）表示，基于 MIH 平台研发的三款电动汽车（一款电动公交车和两款乘用车）预计将于 2021 年第四季度推出。

今年 2 月份，富士康和菲斯克在一份声明中表示，两家公司已经签署了一项协议，将共同开发一款电动汽车。根据协议，富士康将生产这款电动汽车，这款车将基于该公司开发的汽车底盘打造，将从 2023 年第四季度开始量产，预计年产量将超过 25 万辆。

和硕生产各种汽车用零部件，其中包括无线通信模块、ECU（电子控制单元）、车载平板、线束、结构件、电压互感器和充电桩。该公司已成为特斯拉电子控制单元和家用充电桩的供应商，并且是奥迪和丰田汽车车载平板电脑的供应商。

去年 12 月份，相关上游供应链的消息人士称，去年第四季度，和硕所获得的特斯拉 Model 3 中央控制系统订单有所增加。

当时，消息人士还称，和硕正在探索在美国建厂，以更好地服务特斯拉的供应链需求。