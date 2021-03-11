OPPO Find X3 登场，旗舰四摄加持：可 60 倍显微手机屏幕排列方式，还有姜文滤镜

IT之家3月11日消息 OPPO 今日正式推出了 Find 十年理想之作——OPPO Find X3 系列机型，3 月 19 日 10:00 正式开售。





OPPO Find X3 Pro 搭载新一代旗舰移动平台骁龙 888，拥有超大超薄 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 大电池，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充、10W 无线反充。

此外，OPPO 为该机首发了自研的 O-Sync 超频响应技术，可大幅提升屏幕和处理器的同步速度，例如将游戏中屏幕与处理器间同步频率提升至 3 倍，延迟从30-40ms降低到5-10ms，目前已经适配《QQ飞车》《王者荣耀》《和平精英》《使命召唤》等游戏。

OPPO Find X3 采用太空感设计、一体流线机身、环形山影像镜组，厚 8.26 毫米，重 193g，提供镜黑、雾蓝、凝白三色，在方寸间释放太空想象。

此外，该机还拥有旗舰四摄镜头。Find X3 系列使用 5000 万像素 1/1.56 寸 双主摄，搭配两个索尼联合开发传感器 IMX766、60 倍显微镜、1300 万长焦镜头，还拥有全链路 10 bit 色彩引擎，拍摄、存储、显示都是 10 亿色。

Find X3 系列两个镜头都是主摄，号称“10 亿色双主摄”，支持 110.3° 的原生超广视野。此外，OPPO Find X3 系列与知名导演姜文合作，推出两款大师级电影滤镜，简称“姜文滤镜”。

值得一提的是，该机主打功能叫做“显微镜”，IT之家此前已报道类似内容，Find X3 系列搭载最高 60 倍放大的显微镜（微距镜头），支持 FHD 视频拍摄和色彩滤镜，可以查看人体皮肤和手机屏幕排列方式等微细画面。

据悉，OPPO Find X3 系列也拥有 6.7 英寸 E4 AMOLED 屏幕，采用 QHD+分辨率、全链路 10bit 色彩引擎，5Hz-120Hz智能动态帧率，获得 DisplayMate A+ 评级，并保持有 12 项纪录。

据官方介绍，Find X3 系列还拥有“不可能的曲面”，也就是手机后壳。

该机拥有 2000+控制点精密调整后盖曲线，辅以艺术级热锻工艺使玻璃热弯、一体成型，加之 OC0 曲面玻璃镀膜工艺可实现手感温润的釉质镜黑，打造「不可能的曲面」。

此外，OPPO 还与理想汽车合作，以 OPPO 手机实现车机互联，现在 Find X3 系列手机可以作为理想 ONE 的蓝牙车钥匙，靠近汽车就可以自动解锁车门，此外还可以远程开窗、鸣笛寻车等。

音效方面无需多说，Find X3 系列特别邀请好莱坞顶级音乐大师 Hans Zimmer 跨界合作，定制系统音乐。通知音动态变化及全局通知轻反馈，堪称史诗级音效定制。

系统方面，Find X3 系列搭载 ColorOS 11.2，响应速度、帧率稳定性、读写速度也都获得了大幅提升，久用不卡；全局搜索更加轻量简洁，更加智能。安全隐私上提供全链路的保护。