OPPO Find X3“不可能的曲面”官方揭秘：艺术级热锻 + OC0 曲面玻璃镀膜工艺

IT之家3月9日消息 OPPO Find X3 系列将于 3 月 11 日发布。新机采用左上角打孔屏，其后置矩阵式四摄相机模组和机身后壳之间采用流线型的过渡，应为此前官方所说的 “不可能的曲面”，未来感十足。

在后盖打造一个大弧度变形的一体成型玻璃盖板，工艺难度可想而知。今日上午，OPPO 官方公布了最新宣传视频，揭秘了 Find X3 的外观工艺。

IT之家了解到，OPPO Find X3 通过 2000 + 控制点精密调整后盖曲线，采用艺术级热锻工艺使玻璃热弯、一体成型，再利用 OC0 曲面玻璃镀膜工艺实现手感温润的釉质镜黑。

通过十分复杂的工艺，OPPO Find X3 将不可能的曲面变成现实，在当下外观差异不大的手机设计中十分有标识性。

根据此前信息，OPPO Find X3 系列搭载 10 亿色臻彩屏，原生支持 10bit 显示，还将支持多项创新显示技术。

此外，OPPO Find X3 系列配备两颗旗舰级摄像头。10 亿色双主摄将作为全链路 10bit 色彩引擎的第一步。同时，OPPO Find X3 系列将首发搭载全链路 10bit 色彩引擎。全链路 10bit 覆盖采集、编码、存储、解码、显示整条图像处理过程，在各环节均具备处理 10bit 数据能力。