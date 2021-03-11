消息称 B 站通过港交所聆讯，哔哩哔哩开盘大涨 9.5%

IT之家 3 月 11 日消息 据腾讯新闻《一线》报道，B 站已于今日下午通过了港交所聆讯，预计 B 站最快将于下周启动二次上市招股，这也是 2021 年第一个回港二次上市的明星公司。B站方面对此不予置评。

IT之家曾报道，3 月 8 日有报道称，bilibili 本周寻求通过在港上市聆讯，集资规模预计 30 亿美元（约 233 亿港元），高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银为保荐人。

此前 B 站发布了第四季度的财报，数据显示，截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年第四季度 B 站的营收为 38.4 亿元 (人民币，下同)，同比增长 91%; 调整后净亏损为 6.82 亿元，2019 年同期的调整后净亏损为 3.37 亿元。2020 年全年，B 站的营收为 120 亿元，同比增长 77%。用户数据方面，B 站第四季度的月活用户为 2.02 亿，同比增长 55%；其中移动端月活用户为 1.87 亿，同比增长 61%；日活用户则为 5400 万，同比增长 42%。哔哩哔哩董事长兼 CEO 陈睿在财报电话会议中表示，未来三年的用户增长目标是 “2023 年内 MAU 达到 4 亿”。

此外，根据港交所 2018 年 4 月 24 日公布的《新兴及创新产业公司上市制度》咨询总结，二次上市的企业以保密方式递交上市资料存盘后，直至通过聆讯后才将在港交所官网披露招股说明书。

受此消息影响，哔哩哔哩美股开盘涨超 9.5%，截止发稿报价 110.23 美元，当前市值 388.35 亿美元。