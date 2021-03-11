百度计划于 3 月 23 日在香港交易所上市：发售 9500 万股股票，最高每股 295 港元

IT之家 3 月 11 日消息 百度今日宣布其全球发售股份于港交所主板上市计划（股份代号：HK.9888），该计划为全球发售和上市 9500 万股公司 A 类普通股的一部分。

IT之家了解到，百度预计其A类普通股将于2021年3月23日上午9时在港交所交易，并将出售约 4% 的股份。按目前股价计算，该公司将筹资至少 30 亿美元。百度拒绝就此次置评。





据悉，百度的美国存托股（每一股美国存托股代表 8 股股份）将继续在纳斯达克上市并交易。发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。在上市后，在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。

据悉，全球发售初步包括香港公开发售的 4,750,000 股发售股份及国际发售的 90,250,000 股发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的 5% 及 95%（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）。

根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于 2021 年 3 月 12 日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多 11,400,000 股发售股份，约占全球发售初步可供认购的 12%。

此外，百度预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求公司在国际发售中发行最多合共 14,250,000 股额外股份，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约 15%。香港发售价将不超过每股 295.00 港元。

本次发行中国际发售部分的发售价可以设置为高于最高发售价的水平。公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于 2021 年 3 月 17 日或之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素，于 2021 年 3 月 17 日或前后设定国际发售价。最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价（即每股 295.00 港元）中的较低者。股份将以每手 50 股股份为单位进行交易。

公司拟将全球发售募集资金净额用于以下用途：持续科技投资，并且促进以人工智能为主的创新商业化；进一步发展百度移动生态，进一步实现多元变现；流动资金及一般公司用途，以支持公司的业务营运及增长。