12 家芯片公司上市 “密集撤单”背后，IPO 之路愈发艰难

3 月 11 日报道，就在今晚，上交所官网发布消息称，由于发行人及其保荐人主动申请，上交所中止依图科技的科创板上市发行审核；终止禾赛科技的科创板上市发行审核。

一个中止，一个终止，含义大不相同。对于依图来说，“中止”的审核程序还能 “重启”，但对禾赛科技及与其情形类似的 12 家芯片半导体相关企业来说，近期的 A 股上市计划已宣告 “流产”。

2021 年第一季度进入最后一个月，因为春节而停宕的企业 A 股 IPO 申报流程逐渐回归正轨。但是，对于众多芯片企业来说，在新一年进行 IPO 似乎正变成一件难事。

1 月至今，芯东西不完全统计，已有 7 家业务涉及芯片的企业申请终止 A 股 IPO 流程，其中不乏云知声等知名度较高的明星企业。再把时间向前推算，这波 IPO 终止潮从 2020 年 12 月就有端倪。

从 2020 年 12 月初至 2021 年 3 月初，共有 12 家拟上市芯片企业的 IPO 进程终止。相比之下，从科创板 2019 年 6 月 13 日开板至 2020 年 11 月底，仅有 2 家芯片企业 IPO 终止。

令人惊讶的是，2020 整年可被看作是芯片企业冲刺 IPO 的 “密集期”。据公开信息，于 2020 年成功登陆科创板的企业数量为 145 家，其中 14 家为芯片企业。

几个月时间过去，从 “密集”冲上市到 “集体”撤申请，这些芯片企业怎么了？背后有没有政策因素的影响？又暴露出哪些企业经营问题？

▲2020 年 12 月 1 日至今申请终止 IPO 的芯片半导体企业 - 按终止时间倒序排列

一、12 家芯片公司上市途中折戟

从终止 IPO 芯片企业选择的上市地点来看，主要集中在科创板和创业板两大板块。其中科创板（上交所）有 10 家终止，创业板（深交所）有 1 家终止。

要解读企业 IPO 终止的原因，还要对 A 股 IPO 的流程有所了解。根据上交所提供的企业发行上市程序图，IPO 可以细分为 5 个步骤：

1、改制与设立股份公司；2、尽职调查与辅导；3、申请文件的制作与申报；4、申请文件的审核；5、发行与上市。

2020 年 12 月至今，终止 IPO 申请的 12 家芯片企业，均折戟在 “申请文件的审核”这一步。

根据相关规定，在 “申请文件的审核”这一步中，证监会需要对拟上市企业递交的申请文件进行初审和进一步审核，随后还需由发审委审核初审报告及企业申请文件。

终止 IPO 申请的 12 家企均是在接受 “问询”之后，主动撤回了 IPO 申请。

▲企业 A 股发行上市程序（信息来源为上海证券交易所官网，芯东西制表）

二、上市抽查临门一脚，吓退多少 “好汉”

进一步深究，为何从 2020 年 12 月以来，不到 4 个月的时间里，主动申请终止 IPO 的芯片企业达到 12 家之多？

这与证监会从 2020 年 10 月开始规划、并在今年 1 月出台的新规有一定的关系。

去年 10 月，证监会发布了《首发企业现场检查规定（征求意见稿）》；今年 1 月 29 日，证监会正式下发了《首发企业现场检查规定》（简称《检查规定》）。

《检查规定》共有 23 条例，规定通过 “问题导向”和 “随机抽取”两种方式，选定首发企业进行现场检查。同时，被选中的检查对象在收到书面通知后，于 10 个工作日内撤回首发申请的，审核或注册部门原则上将不再对该企业实施现场检查。

▲《首发企业现场检查规定》

在正式下发《检查规定》后，证监会于 1 月 31 日组织了首发企业信息披露质量抽查的第 28 次抽签仪式，共计 407 家企业参与抽签，最终抽中 20 家企业参与抽查。截至 3 月初，这 20 家企业中，已有 16 家企业主动申请终止 IPO。

据悉，第 28 次抽签仪式覆盖的企业数量多于此前进行的几轮抽查，抽查频次相比以往亦显紧凑。相比之下，1 月 14 日进行的第 27 次抽签仪式中，抽中 2 家企业，且与第 26 次抽签仪式（2020 年 8 月 25 日）相隔近 5 个月。

▲关于首发企业信息披露质量抽查名单的公告。左–第 28 号公告，右–第 27 号公告

1 月底证监会发布新规、近期多家芯片企业终止 IPO 的现象，在引起广泛关注的同时，也引发了业内的两种讨论和猜测：

一方面，在国内强调芯片产业链建设、芯片企业冲上市成潮的背景下，是否有 “浑水摸鱼”的玩家？多家芯片玩家终止上市是否因为其自身技术、产品实力还不过关？

另一方面，科创板开板已经一年有余，证监会是否在有意把控企业的上市节奏？

从后续沪、深证券交易所的部分回应中，我们可以看到后者的可能性较小。

三、证监会：仍支持符合条件的优质企业上市

《检查规定》的出台，彰显了证监会强化首发企业信息披露监管的决心，更成为反映拟 A 股 IPO 企业经营状况的一面 “镜子”。

芯东西梳理主动申请终止 IPO 12 家芯片企业的招股书，发现朝阳微电子、锐芯微、昆腾微、国人科技的客户集中度均高于 80%，云知声尚未实现盈利等。

▲统计时段为 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 3 月 11 日

要指出的是，撤回 IPO 申请，并不意味着企业就能避免接受有关部门的这轮监管。

2 月 26 日，沪深交易所新闻发言人分别就近期科创板、创业板首发企业信息披露质量现场检查情况答记者问。

两所证券交易所均表示，对于现场检查进场前撤回的项目，如发现存在涉嫌财务造假、虚假陈述等重大违法违规问题的，保荐机构、发行人都要承担相应的责任，绝不能 “一撤了之”，也绝不允许 “带病闯关”。

加强监管也并不意味着收紧 IPO。2 月 27 日，证监会新闻发言人表示：“证监会将严把资本市场入口关，常态化开展问题导向及随机抽取的现场检查，支持符合条件的优质企业上市。”

随着科创板制度臻于成熟，有关部门对于企业的上市资格认定势必更加细致。

此外，部分芯片企业撤回 IPO 申请，也不能全然归因于其自身不够优秀。在全国芯片建设一盘棋的大时代中，国产化玩家自有其价值所在。

对于他们来说，在回应有关部门的监管之余，把控好自身产品、技术、经营节奏、慎重推进上市计划亦是重点。

结语：国产芯片业发展过程中的理性回归

历经 2020 年的贸易政策动荡、疫情侵袭全球分工，再到绵延至 2021 年的产能短缺问题…… 种种考验下，建设自主可控的产业链成为亟待中国芯片玩家作答的命题。

然而，在意识到芯片半导体业发展重要性的同时，亦需要认识到芯片技术发展、产业链建设客观上需要耐心积累和市场验证。从这一角度来说，芯片企业冲上市的 “热情”，与踏实完善产品、技术短板的 “理性”同样重要。

在建设国产芯片产业链、完善多层次资本市场的过程中，监管端与市场端均需要逐渐学习和探索。