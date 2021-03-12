中国联通透露 2020 年关联交易：对腾讯科技收入 21.79 亿元

中国联通今日公告了 2020 年年报，同时透露了 2020 年与关联企业的关联交易情况。

公告表示，中国联通通过间接子公司联通运营公司发生的日常关联交易，涉及到的企业包括中国铁塔、腾讯科技、广发银行、招联金融。

其中，2020 年对中国铁塔收入 2.95 亿元，支出 190.23 亿元。主要内容为租用通信铁塔及相关资产、服务；向中国铁塔提供施工、设计、监 理、代维、中介、供应链和培训服务及其他服务等；向中国铁塔提供房产租赁及相关物业服务，涉及办公楼、生产经营房屋及土地及其物业管理服务费等。

对广发银行收入 0.19 亿元，金融市场业务、同业业务、债券投资等日最高额 25.06 亿元。

对腾讯科技收入 21.79 亿元，支出 10.59 亿元。包括但不限于联通运营公司向腾讯科技提供电信及相关增值服务，向腾讯科技购买权益类产品及合作开展一卡充充值业务，腾讯科技向联通运营公司提供微信支付渠道业务等。

对招联金融收入 1.17 亿元，支出 0.13 亿元，拆借日最高额 2 亿元。

中国联通表示，根据以往年度的实际交易金额，结合未来业务发展的需要，联通运营公司与中国铁塔 2021 年的日常关联交易金额预计不超过人民币 230 亿元，其中收入不超过 5 亿元，支出不超过 225 亿元。

联通运营公司与腾讯科技 2021 年的日常关联交易金额预计不超过人民币 50 亿元，其中收入不超过 30 亿元，支出不超过 20 亿元。

公告表示，公司的日常关联交易是以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。日常关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响。