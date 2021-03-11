3799 元起，腾讯红魔游戏手机 6/Pro 正式开售：骁龙 888+165Hz 屏

IT之家3月11日消息 今日上午，腾讯红魔游戏手机 6 系列正式开售，搭载骁龙 888 处理器，售价 3799 元起。

红魔游戏手机 6

8GB+128GB：3799 元

12GB+128GB：4099 元

红魔游戏手机 6 拥有碳纤黑、赛博霓虹 2 款配色，采用 6.8 英寸 AMOLED 超竞屏，全球首发支持 165Hz 屏幕刷新率与单指 500Hz、多指 360Hz 触控采样率，支持 10bit 屏幕色深、DCI-P3 全色域和全新排列。

配置方面，红魔游戏手机 6 搭载骁龙 888 移动平台，配备第六代屏下指纹方案，标配双 IC 触控肩键，触控采样率达 400Hz，采用双扬声器立体声以及 6400 万 AI 三摄。

IT之家了解到，红魔 6 机身拥有 13 个 AI 温度传感器，搭配 VC 液冷、导热凝胶、导热铜箔、高导热石墨组成的 ICE6.0 6 层多维散热系统，内置离心风扇转速 18000 转 / 分。

红魔游戏手机 6 Pro

12GB+128GB：4399 元

12GB+256GB：4799 元

16GB+256GB：5299 元

16GB+256GB 氘锋透明版：5599 元

18GB+512GB 氘锋透明版：6599 元

红魔游戏手机 Pro 后盖金属与玻璃相结合，金属面积占比接近 60%，两款配色分别是低调内敛的玄铁黑和纯净冷酷的冰刃银。

红魔游戏手机 Pro 支持 120W 风冷涡轮快充，并标配 120W 黑魔方氮化镓充电器。经腾讯红魔实验室测试：5 分钟可将 4500mAh 双电芯大电池充到 50%。红魔游戏手机 Pro 采用了全新的充电分离模式，电流跨过电池直供手机系统，不仅缓解边玩边充时的发烫问题还能有效延长电池寿命。

配置方面，腾讯红魔游戏手机 6 Pro 搭载了骁龙 888 处理器，配备 165Hz 刷新率屏幕，最高配 18GB 满血 LPDDR5 内存和 512GB UFS 3.1 闪存，配备 4500mAh 电池，支持 120W 快充。