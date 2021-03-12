中国联通：华为暂不缺货，2G 加快退网，与电信共建的 5G 基站年底可达 70 万个

3 月 11 日消息，中国联通发布了财报业绩，2020 年联通实现主营业务收入 2758 亿元，同比上升 4.3%，净利润 125.25 亿元，同比增长 11.2%。与此同时，中国联通首次公布 5G 套餐用户，达 7083 万户，5G 套餐用户渗透率达到 23%。

在财报发布之后，中国联通董事长兼首席执行官王晓初在 2020 年业绩发布会上回答了记者问题，并提及关于电力费用支持、华为芯片是否影响 5G 网络部署等问题。

王晓初表示，2020 年中国联通电力费用支出与前一年相比增长了 5%，总体在可控范围内。中国联通采取了三方面举措，致力于降低 5G 时代电力费用。首先对 2G 等部分老旧设备进行退网以降低能耗；其次，在采购时尽量选择低能耗设备，从而降低总能耗；第三，通过共建共享使得中国联通需要负担的基站总数减少，也有效的降低了能耗。

关于华为芯片问题，王晓初表示，中国联通在采购华为的设备中，目前没有遇到因为华为芯片问题导致的提供设备出现困难。中国联通正在通过大数据分析，为今年 30 多万个 5G 基站的容量和分布做计划，不久的将来会公开招投标。所有的设备厂家都可以入标，这些招投标对国内外所有厂商公开。

在 5G 网络建设方面，王晓初表示，目前电信与联通共建共享 5G 基站规模累计达到 38 万，到今年底预计共达 70 万站，明年可能超过 100 万站。5G 基站到 100 万站左右，5G 投资就会下降，所以 2020~2022 年基本维持 700 亿左右的投资，其中 5G 的投资占到 350 亿左右，持续 3 年后，5G 的投资就将开始进入下降阶段。除非 5G 话务量找到新的突破点引发 5G 流量的迅速上升，那样的话会再进行及时的调整。

关于 2G、3G 退网，王晓初表示，中国联通去年已经进行了一年。“我们的策略是 2G 加快退网，3G 还需要保留一段时间。2G 退网主要是去年、今年两年把网络退出。3G 手机还需要保留一点时间，主要是 5G 覆盖不到的地区，还需要 3G 来保证部分用户对语音的需求。”

IT之家3月12日消息 IT之家3月12日消息