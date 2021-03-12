Epic 喜加一：科幻城市建造游戏《火星求生》限免领取

IT之家3月12日消息 《火星求生》是一款科幻城市建造游戏，专注于在火星建立殖民地，并在此过程中努力求生。为殖民地选址前，要先选择宇航局以获得资源和财务支援。建造穹顶和基础设施，探索新的可能性，并利用无人机，解锁更多精心构思的方法，从而设计并扩展你的殖民地。自己种植食物，开采矿产，或是在一天辛苦的工作后，坐在酒吧旁休息。然而最重要的是，让你的殖民者活下去。身处陌生新星球，活命并非易事。

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《火星求生》

在火星建立殖民地，发现那里的秘密，同时把伤亡降到最低。欢迎回家！时机已经成熟，立刻宣布进军红色星球，在火星上建造第一个投入运行的人类殖民地！你需要的有补给、氧气、几十年的训练、对抗沙尘暴的经验，以及乐观进取的态度，以揭开莫名出现的怪异黑色方块背后的秘密。只需略加整顿，这里一定会变得美好无比！

《火星求生》是一款科幻城市建造游戏，专注于在火星建立殖民地，并在此过程中努力求生。为殖民地选址前，要先选择宇航局以获得资源和财务支援。建造穹顶和基础设施，探索新的可能性，并利用无人机，解锁更多精心构思的方法，从而设计并扩展你的殖民地。自己种植食物，开采矿产，或是在一天辛苦的工作后，坐在酒吧旁休息。然而最重要的是，让你的殖民者活下去。身处陌生新星球，活命并非易事。

需要克服重重挑战。执行你的策略，增加殖民地的生存几率，同时破解这个外星世界的秘密。准备好了吗？火星正等着你征服。

主要特点：建造可持续的太空殖民地

在不适宜人类生存的星球上进行建造，意味着你必须面对建造智能且实用的殖民地的挑战。规划失误的后果不仅是交通堵塞，还关乎殖民地的存亡。如果城市建造在没有氧气的地方，就会不断出现晕厥的情况。

个体模拟殖民者

每个殖民者都是独特的个体，他们有各自的问题和优点，这会影响其他殖民者的需求和行为。如果你的首席科学家在实验室里度过了多个漫长的夜晚，他们就会开始酗酒，这种情形就确实值得你关注了。

建造未来主义太空穹顶

复古未来主义超级建筑容纳具有独特 “社区个性”的殖民者、工厂和商业建筑。创造重视科学高于一切的殖民地，而疲惫的工人会在当地的酒吧喝酒消费，或者尝试在星球之间建设乌托邦。

探索火星的奥秘

《火星求生》的灵感源自 Asimov 和 Clarke 的经典科幻作品，其中隐藏着许多秘密。每次游戏过程中，玩家都可能遇到一个单独打造的火星秘密。解开这些谜团可能为你的殖民地带来巨大财富，也可能带来恐怖的灾难。殖民中心 B 外面出现的球体是什么？它是否友好？

随机科技树

通过实验将静态和随机研究相结合，使得游戏的每一段旅程都有不同的体验。探索火星表面无人涉足的地域，获取新的科学突破。