2021 旗舰手机价格回落，撇掉花活儿来点实惠

最近几年来，人们对每年旗舰级手机的价格都略感失望，毕竟能够和厂商攀上交情、交个朋友的价格门槛越来越高。从曾经的 1999 起步，一下在 2020 年跳至了 3999 元起步，对某些重要功能忍痛割爱也要 2999 元。

不过，从 2021 年年初已经发布的旗舰智能手机的起售价格来看，入门门槛明显出现回落的趋势，手机厂商开始倾向于撇掉配置中的一些花活儿，将刀法进一步精进，使得入门版机型的价格进行下调。

价格回落或许蓄谋已久

回首 2020 年旗舰手机的价格不难发现，Android 阵营出现了集体涨价的情况，一方面推出更加顶尖的旗舰产品类别，冲击更高层级的市场，另一方面价格也水涨船高，例如三星 Note 系列从 Note10+ 5G 版的 7999 元，变为了 Note 20 Ultra 5G 版的 9199 元；华为 Mate 系列从 Mate30 Pro 的 6899 元，变为了 Mate40 Pro + 的 8999 元；小米从小米 9 Pro 5G 版的 3699 元，变为了小米 10 至尊纪念版的 5299 元；一加则从一加 7T Pro 的 4599 元，变为了一加 8 Pro 的 5399 元。

在 2020 年 12 月份，高通发布骁龙 888 的时候，就有媒体在采访中询问，2021 年的旗舰机型是否会继续出现价格上涨的情况。当时高通高管给出的回答是，预计 2021 年旗舰机型的价格会与 2020 年持平。这无疑意味着，作为手机成本中重要组成部分，在 2021 年的单机物料成本上很可能得到了有效控制。

而从 2021 年的旗舰机型发布情况来看，一方面由于新一代骁龙 7 系的暂时缺位，骁龙 870 接班了此前该档期下 7 系机型的位置，如 Redmi K40、小米 10S，以往这两个系列会普遍选用骁龙 7 系，今年直接升级至 8 系，无疑大大提升了产品性价比。

另有消息显示，即将登场的骁龙 7 系移动平台，也将比以往更具竞争力，将采用 5nm 制程工艺，并采用与骁龙 888 相同的 Adreno660 GPU，大幅提升其在游戏上的性能，补强以往 7 系产品中的主要短板。这也无疑预示着，尽管相较往年骁龙 7 系暂时缺位，但后续产品将会具备不输骁龙 8 系的竞争力，以及更亲民的价格。

此外，根据分析公司的数据显示，2020 年欧洲、中东、非洲市场的智能手机出货量已经出现了缩水的情况，在 2020 年同比下降 4.2%，降至 3.452 亿部。中国市场方面，2020 年全年整体出货量约 3.26 亿台，同比下降 11.2%。况且，在 2020 年还有 5G 初期换机需求的助阵，反观 2021 年这样的需求也将削弱。无疑，市场需要价格更亲民的旗舰机型。

Android 入门旗舰门槛下调

尽管，不少消费者对于三星 Galaxy S21 与 Galaxy S21 + 的配置有些不买单，尤其觉得屏幕部分相比三星 Galaxy S20 系列诚意不足，但三星 Galaxy S21 系列已经将自家旗舰级产品的入门门槛降了下来，三星 Galaxy S21 的售价降至 4999 元，与 2020 年 Galaxy S20 FE 持平，也让后续可能会发布的 Galaxy S21 FE 的价格更具想象空间。

另一方面，作为以性价比为代表的小米，新一年并未让中杯、大杯一并发布，同时也终于没有延续此前中杯连年涨价的情况，自小米 6 的 2299 元起、小米 8 的 2699 元起、小米 9 的 2999 元起、小米 10 的 3999 元起，上涨的价格终于在小米 11 上刹住了车，维持在 3999 元起。

Redmi 则同样让搭载骁龙 888 移动平台机型的价格相比去年进一步下探，K40 Pro 的起售价格来到 2799 元，在相比去年下调 200 元的情况，还加入了消费者更加喜闻乐见的高刷新率屏幕。此外，还有近期发布的 realme 真我 GT，在搭载骁龙 888 移动平台的情况下，也让手机的价格来到 2799 元起的档位。

撇掉花活儿的好与坏

不过，手机厂商价格下调的背后则是一如既往的取舍，在 2021 年旗舰机型门槛下调的背后，则是所谓更加精准的刀法。

首先下刀的便是外壳材料，三星 Galaxy S21 背部没有延续玻璃材质，而是借鉴了 2020 年并不太受好评的 Note 20 背部的塑料材质。Redmi K40 系列、realme 真我 GT 的边框也同样选用了塑料材质。

对于整机成本中的屏幕与摄像头，手机厂商们在策略上也有所调整。例如三星 Galaxy S21 与 Galaxy S21 + 均未采用 2K 屏幕，相比上代产品在分辨率上不升反降。

被很多用户认为过多甚至凑数的摄像头，小米 11 上明显进行了精简，后置摄像头数量相比上代的 4 颗，变为 3 颗，将小米 10 上的 200 万像素景深镜头和 200 万像素微距镜头替换为 500 万长焦微距。在消费者的认可度显然获得了明显提升，毕竟 200 万像素的镜头很容易被风评为凑数镜头，但放上去就会增加成本。三星 Galaxy S21 + 也去除了上代产品中的一颗 ToF 镜头。

另外，还有一些小的细节变动，也有助于降低成本。例如三星 Galaxy S21 系列全部取消了 SD 卡槽扩展功能，Galaxy S21 与 Galaxy S21 + 的 RAM 也从上代的 12GB 将至 8GB。

不过，尽管不少细节处有所阉割，但手机厂商们明显将用户体验进行了精心把控。例如 120Hz 屏幕高刷新率成为了标配，小米、红米全部升级至 120Hz，尤其是 Redmi K40 Pro 摆脱了上代产品无高刷的尴尬。三星尽管下调了分辨率，但全系拥有自适应动态刷新率功能；小米一直主打的 1 亿像素摄像头得以延续；Redmi K40 系列更是拥有多个维度的全面升级。

无论如何，旗舰机型的降价无疑是好事。不过，2021 年后续的各种超大杯机型能否让价格也亲民一些，也仍需观望。