一张图读懂 OPPO Find X3 系列：十年理想之作

IT之家3月11日消息 OPPO 今日正式推出了 Find 系列十年理想之作——OPPO Find X3 系列机型，售价4499元至6999元，3 月 19 日 10:00 正式开售。现在官方发布了该机的一图知，让我们再来一起回顾一下吧！

IT之家了解到，OPPO Find X3 搭载高通骁龙 870 芯片，X3 Pro 搭载新一代旗舰移动平台骁龙 888，拥有超大超薄 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 大电池，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充、10W 无线反充。

屏幕方面，该机采用 6.7 英寸 E4 AMOLED 屏幕，采用 QHD+分辨率、全链路 10bit 色彩引擎，5Hz-120Hz智能动态帧率，获得 DisplayMate A+ 评级，并保持有 12 项纪录。拥有自研的 O-Sync 超频响应技术，可大幅提升屏幕和处理器的同步速度。

影像方面，Find X3 系列配备旗舰四摄，使用 5000 万像素 1/1.56 寸 双主摄（两个索尼联合开发传感器 IMX766）、60 倍显微镜、1300 万长焦镜头，还拥有全链路 10 bit 色彩引擎，拍摄、存储、显示都是 10 亿色。

此外，OPPO Find X3 系列与知名导演姜文合作，推出两款大师级电影滤镜，简称“姜文滤镜”。Find X3 系列两个镜头都是主摄，号称“10 亿色双主摄”，支持 110.3° 的原生超广视野；主打功能叫做“显微镜”，可通过60 倍放大的微距镜头查看微观世界，支持 FHD 视频拍摄和色彩滤镜。

音效方面，Find X3 系列特别邀请好莱坞顶级音乐大师 Hans Zimmer 跨界合作，定制系统音乐。通知音动态变化及全局通知轻反馈，堪称史诗级音效定制。

系统方面，Find X3 系列搭载 ColorOS 11.2，响应速度、帧率稳定性、读写速度也都获得了大幅提升，久用不卡；全局搜索更加轻量简洁，更加智能。安全隐私上提供全链路的保护。

此外，OPPO 还与理想汽车合作，以 OPPO 手机实现车机互联，现在 Find X3 系列手机可以作为理想 ONE 的蓝牙车钥匙，靠近汽车就可以自动解锁车门，此外还可以远程开窗、鸣笛寻车等。