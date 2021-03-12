华尔街悄悄看涨特斯拉，上调其今年目标股价约 50%

北京时间 3 月 12 日消息，华尔街在悄悄看涨特斯拉股票。瑞穗银行分析师维贾伊 · 拉克什（Vijay Rakesh）星期三晚间发表投资报告称，“特斯拉是全球电动汽车领域领头羊，其优势包括垂直整合的制造能力、先进电池和驾驶辅助技术。”他给出的特斯拉目标股价为 775 美元。

他估计，2024 年电动汽车将占到轻型车辆产量的 25%，特斯拉的技术和不断增长的内部电池产量，使得它能受益于这一趋势。

目前，在将特斯拉股票纳入研究范围的分析师中，37% 给予 “买进”评级，2020 年初时这一比例为 20%，道指成分股的这一数据平均约为 60%。

华尔街看涨特斯拉股票的另一个信号是分析师给出的目标股价平均值，今年以来已经由约 420 美元上调至逾 620 美元，涨幅约为 50%。

此外，过去 3 个月，分析师对特斯拉 2024 年每股收益预期由约 8 美元上调至 11.25 美元。特斯拉是一家高增长型公司，在可预期的未来，预计年销量将增长 50%。

今年以来，特斯拉股价累计下跌约 5%，同期标普 500 指数上涨 3.8%。今天常规交易中，衔接股价上涨 31.54 美元，涨幅为 4.72%，报收于 699.6 美元。