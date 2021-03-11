河南特斯拉连撞两车事件当事人再发声：从未拒绝委托第三方检测鉴定

IT之家 3 月 11 日消息 据每日经济新闻报道，河南特斯拉连撞两车事件当事女车主再度发声，表示特斯拉回应内容不实，自己并未拒绝第三方检测鉴定，只是需要找一家权威且双方均认可的机构来鉴定。同时她表示自己仍未拿到事故车辆的完整数据。

“在任何情况下，我都未说过不同意调解。同时，我也从未不同意委托第三方检测机构来鉴定。”3 月 10 日，当事女车主张女士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，“因为我觉得传统（燃）油车的鉴定和电动车是有区别的，所以希望能更慎重一点，找一家权威且双方均认可的机构来鉴定。目前，我正在多方咨询相关业内人士。”

张女士同时还表示，她怀疑之前特斯拉向其提供的行车数据并不真实。她父亲驾龄超 30 年，了解最基本的交通规则，更不会拿一家大小的生命来开玩笑。“我曾多次向特斯拉方面要求提供车辆事故前的行车数据，但均被工作人员以种种理由婉拒了。迄今为止，我仍未拿到一份完整数据。”

IT之家了解到，近日一名河南安阳女子手持喇叭坐在特斯拉 Model 3 车顶维权，用白布黑字写着 “特斯拉刹车失灵”字样，同时喇叭播放 “特斯拉 Model 3 春节期间刹车失灵，引发交通事故，一家四口险些丧命”的录音。

当事人张女士介绍，当时她与家人驾驶 Model 3 出门游玩，其父在开车时看到远处红绿灯后，很自然的把脚从电门抬了起来，但是车并没有降速，反而以很快的速度前行，追尾了前方两车，最后撞击路边的水泥防护栏才停了下来，事故造成张女士及其父母受伤住院。

特斯拉事后回应称，是车主单方面认为刹车有问题。车辆已做封存，车主拒绝第三方检测，同时行车数据没有显示刹车有问题，事故说明认定为没有保持安全行车距离。对于客户维权行为，已和市场监督局进行调解。

IT之家获悉，特斯拉在昨天出具的《关于河南安阳车主维权的事件说明》中表示：“经过对车辆数据和现场照片的查看与分析，我们发现车辆在踩下制动踏板前的车速为 118.km/h，制动期间 ABS 正常工作 , 前撞预警及自动紧急制动功能启动并发挥了作用，未见车辆制动系统异常。”

以下为特斯拉官方出具的《关于河南安阳车主维权的事件说明》全文内容：