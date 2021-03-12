微软封堵 IE 漏洞：曾被黑客疯狂利用

IT之家 3 月 12 日消息 据 HotHardWare 报道，微软封堵了一个 IE 浏览器漏洞，这个漏洞曾被黑客多次利用来夺取服务器控制权。

今年 1 月，谷歌警告安全研究人员，有黑客正在利用 IE 的漏洞发动攻击。最初，谷歌威胁分析小组 (TAG)和其他研究人员发现，黑客通过在博客网站挂病毒来让所有访问这个网站的电脑中招。现在，微软已经在 Internet Explorer 和 Microsoft Edge 修补了这个关键漏洞。

当 TAG 在今年早些时候公布利用 IE 漏洞发动的攻击事件时，有几名安全人员表示，黑客假扮研究人员联系他们“合作”一个项目。在通过一段时间建立信任后，黑客要求研究人员使用 Internet Explorer 打开一个网页，随后电脑系统会被安装一个恶意后门软件，而黑客就此拥有的服务器的控制权。

该漏洞被命名为 CVE-2021-26411，在 CVSS 评分中被评为 8.8 分，这意味着它相当危险。微软在报告中解释说，使用该漏洞非常简单，只需要一个为该漏洞特别制作的网站，但它需要用户和网页互动才能生效，实际并不一定能让黑客得手。

IT之家了解到，微软在 3 月 10 日修补了该漏洞，但在其安全更新公告称，该漏洞不仅影响 IE，也会影响 Edge，后者是微软从头开始打造的新款浏览器，比 IE 安全得多，但没有报告称黑客主动利用该漏洞去针对 Edge 浏览器的用户。

该补丁作为微软周二更新的一部分。微软总共发布了 89 个补丁。除了 IE 漏洞外，Win32k 组件中的一个单独的升级权限漏洞也被修复。补丁将在未来一两天内自动安装。想要立即更新的用户可以进入开始 >设置（齿轮图标）>更新与安全 >Windows 更新安装这些安全补丁。