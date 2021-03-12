百度回港二次上市：AI 扛起大旗，寻求市场重新估值

美股上市 16 年后，百度终于重新站在了上市的当口。

16 年前，它是中国科技公司造福神话的代表，坊间至今流传着百度上市后创造超过 200 名百万富翁的 “奇迹”。16 年后，它是中国科技公司中公认的 “掉队”代表，它的市值被戏称为 “一度”，作为衡量中国科技公司们市值的基本单位。

过去一年，是百度价值被重估的一年。自 2020 年初以来，它的股价已经至少翻了两倍，增速超过行业平均水平，市值首次突破千亿美元。但同时，百度的财务数据又表现乏力，过去三年收入几乎没有太大变化，2018 年至 2020 年全年收入分别为 1023 亿元、1074 亿元及 1071 亿元，去年全年收入增速甚至下降了 1%。

这意味着，市场开始接受李彦宏为百度所描绘的 AI 图景。今年 2 月公布的 2020 年 Q4 及全年财报中，百度一改过去 “以搜索引擎、知识、信息为中心的互联网平台”的说法，开始正式称自己为一家 “AI 生态型公司”。3 月 9 日公布的港股招股书中，百度也将自己定义为 “拥有强大互联网基础的领先 AI 公司”，并强调自身在 AI 专利及技术方面的积累。

但必须正视的是，百度引以为傲的 AI 业务仍处于初级阶段，其营收的基本盘仍然是广告信息流收入，占总营收比例超过七成。

百度仍然需要直面自己在移动互联网时代不断掉队的事实，贡献百度核心广告收入大头的百度 APP，仍未突破增长瓶颈。过去三年，百度 APP 日活跃用户分别为 1.61 亿、1.95 亿及 2.02 亿。换言之，过去整整一年，百度 APP 的日活才增加了不到 1000 万。而收购 YY 直播，则更像是李彦宏不得已的 “补救”措施，用以弥补百度 “雷声大、雨点小”的直播战略。

百度处于一个尴尬的节点上，它早早地扛起了 “AI”大旗，另一脚却还陷在移动互联网的泥沼里。

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长期以来，百度美股股价长期处于低迷状态，不仅远远被阿里、腾讯甩在后面，甚至连后起之秀美团、拼多多也无法赶上。即便今年百度股价已经有了显著涨幅，但从市盈率上看，百度仍落后于它的中概股同行们。回归港股，被业内认为是百度寻求市值重估的重要手段。

先行者们已经为百度趟出了一条可行之路。2019 年以来，已有包括阿里、京东、网易、新东方等超过 10 家中概股在港二次上市，且股价均节节攀升，掀起中概股回港热潮。除了百度，还有 B 站、携程等多家科技公司在赶来的路上。

虽然李彦宏一直说 “不在乎股价”，但百度回港上市的消息传的已经不是一天两天了。早在去年 5 月，李彦宏在面对美国收紧中国在美上市公司监督审查行为的提问时，就主动提及了在港二次上市，“我们内部也在不断研讨有哪些可以做的事情，这些事情当然包括比如在香港等地的二次上市”。

之后，更是有外媒曝出百度试图从纳斯达克退市的消息。到了 7 月，媒体们开始曝出包括李彦宏在内的高管开始分批会见投行、正式启动回港二次上市计划。腾讯《一线》报道称，百度已在当年 6 月底招聘港股上市 IR 负责人。

但随后长达半年，百度回港上市的计划都未有实质性的进展，百度的公关团队以 “不予置评”回应媒体们的一切猜测。在这期间，京东、网易已经先后敲响了港交所的铜锣。

直到今年 1 月，才有更准确的消息传出，称百度回港二次上市正式启动，已确认高盛和中信证券作为上市保荐团队，计划春节后正式在港递交上市申请。3 月 1 日，百度召开特别股东大会，通过了 1 拆 80 的普通股拆股计划。市场分析认为，拆股是百度为回港二次上市铺路。

▲ 百度 3 月 23 日在港二次上市 最高融资 36 亿美元代码 “9888”

3 月 9 日晚间，靴子终于落地，港交所披露百度已通过聆讯。招股书显示，此次募资由美银证券、中信证券及高盛联合保荐。消息传出后，百度当日股价大涨 13.58%。

昨日晚间，百度发布公告，正式宣布其港股上市计划，拟全球发售 9500 万股，每股香港发售股份公开发售价最高将不超过 295 港元，股份代号 9888。照此计算，百度此次将最高募资 280 亿港元。

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理工出身的李彦宏是无疑是一名坚定的技术主义者。当下的互联网企业家中，少有见到如他这般出口必谈 AI 的人。每年的百度 AI 开发者大会上，总能看到他的身影。百度宣布 “All in AI”战略的 2017 年，李彦宏亲自开着百度无人车上了北京五环路，为百度 Apollo 计划站台，为此还收到了一张罚单。

每年的两会，作为政协委员的李彦宏也少不了谈 AI，今年已经是他连续六年递交有关自动驾驶的提案。他在提案中呼吁，要为自动驾驶规模化商用开辟合法化路径。

多年在 AI 领域的持续投入，终于让百度在今年获得了回报。去年 11 月百度发布的 2020 年 Q3 财报中，核心非在线广告收入达 29 亿元，同比增长 14%，百度称主要得益于智能云业务收入的增长。公司 CFO 余正钧透露，自 Q2 季度开始，AI 新业务就开始维持了两位数的稳健增长。

Q4 财报中，百度首度单独披露智能云业务收入，当季云收入增长 67%，年化收入达到 130 亿元。百度称，以智能云、智能驾驶及其他前沿业务为代表的 AI 新业务已成为拉动百度中长期增长的新引擎。

也是在这份财报中，百度一改之前 “搜索公司”的口吻，开始将自己成为 “AI 生态型公司”。港股公布的招股书中，百度也将自己定义为 “拥有强大互联网基础的领先 AI 公司”，并强调自身在 AI 专利及技术方面的积累。

按照百度说法，百度目前是中国拥有最多 AI 专利数量及 AI 专利申请数量的公司、拥有中国最大的开放式 AI 平台以及中国最大的开源活动开发平台，同时也是为数不多提供全栈 AI 的公司之一。

本月初，百度造车终于有了实质进展，百度与吉利合资组建集度汽车，由前摩拜联合创始人兼 CTO 出任 CEO 一职，且由百度实际主导。

李彦宏对外表示，百度将抓住云服务、智能交通、智能驾驶及其他人工智能领域的巨大市场机遇，同时发挥其庞大互联网用户群优势，提供更多非广告服务。

调研机构们也对百度的 AI 战略给出积极反馈。2020 年 Q4 财报发布后，有 20 家券商为云业务单独估值，云业务估值金额最高的来自中银国际，达 450 亿美元；有 21 家券商为 Apollo 单独估值，Apollo 业务单独估值最高的是中金，达 539 亿美元，几乎达到百度当前市值的一半。

百度回港二次上市的消息确定后，更是有媒体为百度喊出了 “AI 第一股”的口号，认为港股市场能够看到百度 AI 战略的价值。

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与百度 AI 战略的高歌猛进相比，百度在移动端几乎停滞不前。

刚刚过去的 Q4 季度，百度核心广告收入终于重回增长，仅增加 2.5% 至 207 亿元，而 2020 年前三季度广告收入分别下滑 20%、8% 及 1%。即便今年百度非核心广告收入有了大幅增长，但其基本盘仍然是广告收入，占总营收比重超过七成。

百度在高举 AI 大旗的同时，不得不面临其在移动端的主要阵地百度 APP 增长乏力的窘境。过去三年，百度 APP 日活跃用户分别为 1.61 亿、1.95 亿及 2.02 亿，去年整整一年日活增长不足千万。

广告收入增长陷入瓶颈之下，百度试图拓宽其收入来源。去年 5 月，百度宣布发力直播业务，将直播列为百度移动生态的年度重点方向之一，主推 “泛知识类直播”，称将拿出百亿流量和 5 亿补贴扶持主播，要让他们月入过万。李彦宏在 Q1 财报电话会议上称，百度会受益于直播的兴起。

为了对外推广百度的直播战略，李彦宏专门在百度 APP 内进行了个人直播首秀，与樊登进行了一场以 “家书”为主题的对谈。但一年时间过去，百度的直播战略似乎有些 “雷声大、雨点小”。除了去年 9 月公布的直播月覆用户过亿外，百度再无详细的直播月活或日活数据披露。

内部直播业务未能取得亮眼成绩的情况下，百度在去年 11 月宣布以 36 亿美元全资收购 YY 直播，交易已于今年 2 月基本完成。李彦宏在财报电话会议中回应称，YY 作为一个体量很大的直播平台，已经具备了丰富的经验，拥有忠实的用户群体和内容创作者，而这些都是百度在短期内难以达到的。

他认为，直播十分适合百度进行商业化变现，“我们认为百度的生态系统跟直播是非常合适的，这也是我们可以进行变现的一个很好的渠道”。

不过，就在百度宣布收购 YY 的当口，做空机构浑水就对外发布了针对欢聚集团的做空报告，称 YY 直播 90% 的直播收入造假。欢聚时代对外发布声明称，经独立审查浑水报告的指控及结论均未得到证实。

即便如此，陷入增长瓶颈的 YY 主打的秀场直播，与百度所擅长的泛知识直播契合度同样较弱，并且都离目前直播带货的电商逻辑较远。

但李彦宏已经下定了决心，要为百度拿下一张进入直播大门的入场券。他在财报中称，百度准备与 YY 进行深度整合，“直播在百度的生态中还有很大的发展机会，这将使百度移动收入多元化战略再向前迈进一大步”。