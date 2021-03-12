光追游戏本推荐：摆脱性能束缚，做个自在如风的少年

IT之家3月12日消息 阳春三月，又是一年开学季。对于刚刚返校的高校学生来说，在校期间有一台性能强大的笔记本电脑产品无疑是学习的利器，也是打发课后时间的好伴侣。英特尔去年推出了十代酷睿高性能处理器，并引发了游戏本市场的一轮换新热潮。

英特尔十代酷睿高性能处理器引入了全新 Thermal Velocity Boost 技术提升睿频频率，这项全新的功能在多款十代酷睿高性能处理器中也得到了支持。高频率自然会给游戏带来更加畅快的体验。除了更强劲的性能优势，十代酷睿高性能处理器全面支持 Thunderbolt 3 和 Wi-Fi 6 功能，另外，十代酷睿高性能处理器 i9/i7/i5 产品均支持超线程和 DDR4-2933 内存，更高效的处理能力也将为视频剪辑提供更好的保障。这些对于在学校学习的学生党来讲，可以满足他们在大学期间的各种需求。

除此之外，今年英伟达面向笔记本产品还推出了 RTX30 系列显卡产品，这让不少喜欢光追游戏的少年，在学校也能快速的体验光追游戏。全新的 RTX30 系列显卡基于 NVIDIA Ampere 架构开发，显卡引入了第三代 Tensor Core 和第二代 RT Core，可以带来更好 AI 计算以及光追能力，让光追游戏在笔记本上运行成为可能。

正值开学季，对于学生党来讲，10 代酷睿与英伟达 RTX30 系列显卡这波笔记本升级浪潮无疑是现阶段的一个好时机，今天，IT之家为大家带来了开学季游戏本推荐，让大家可以买到性价比更高的设备。

推荐型号一：神舟战神 Z8-CA5NP

神舟战神系列是游戏玩家津津乐道的一款产品，战神 Z8-CA5NP 在 i5-10500H 这款万金油神 U 的加持下拥有很高的性价比。

配置方面，战神 Z8-CA5NP 搭载了 i5-10500H+RTX 3060 的主流配置，配备了一块 15.6 英寸 1080p 144Hz 的高色域屏，标配 16GB 内存和 512GB SSD。

价格方面，上述配置的战神 Z8-CA5NP 仅 7988 元，非常适合预算不高的主流游戏玩家。6 核 i5+RTX 3060 甜品显卡可以流畅运行各类网游和众多的 AAA 大作。

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推荐型号二：雷神 P1

雷神 P1 是今年推出的新系列，采用了全新高端模具，使用了金属法丝工艺，薄至 19.8mm，轻至 1.98kg。

配置方面，雷神 P1 全系标配英特尔 8 核 i7-10870H，显卡可选 RTX 3060 和 RTX 3070 等，屏幕为专为电竞游戏设计的 1080p 240Hz 屏，超高的刷新率可以满足专业电竞玩家的需求，带来流畅的体验。

另外，雷神 P1 也充分利用了 i7-10870H 的其他黑科技，如搭载了 40Gbps 的 Thunderbolt3 接口，数据传输的速度也是 USB 3.0 的 4 倍，还支持一线连接高端显示器，大屏畅玩游戏。雷神 P1 支持 Wi-Fi 6 无线连接，至高 2.4Gbps 联网速率，还有更低的延迟，更加适合电竞游戏。

价格方面，雷神 P1 i7-10870H+ RTX 3070 的高配版售价仅 9999 元，适合对游戏帧率有高要求的玩家。

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推荐型号三：机械师 F117-X

机械师 F117-X 是一款较为轻薄的游戏本，还有着不错的性能释放，人脸识别是其一大亮点。

配置方面，机械师 F117-X 搭载了英特尔 i7-10870H 5GHz 8 核高性能处理器，显卡可选 RTX 3070，配备了 16GB 内存和 1TB 的大容量 SSD。机械师 F117-X 的屏幕为 15.6 英寸，FHD 240Hz 刷新率，100% RGB 色域。

作为一款游戏本，机械师 F117-X 采用了较为时尚的设计，AC 面铝合金材质，C 面采用了银色一体化设计，键盘支持 RGB 背光。屏幕上方集成了人脸识别摄像头，支持 Windows Hello 刷脸解锁，这在游戏本上并不多见。

价格方面，机械师 F117-X i7-10870H+16G+1T SSD+RTX 3070 售价 10699 元，适合对游戏本外观要求较高的用户选购。

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推荐型号四：神舟战神 Z8-CA7NP

神舟战神 Z8-CA7NP 配备了 RTX 3060 显卡，优惠满减价近 8599 元，性价比很高。

配置方面，神舟战神 Z8-CA7NP 搭载了 i7-10870H 8 核处理器，显卡为甜品级的 RTX 3060，配备了 16GB 内存和 512GB SSD。这款型号配备了 17.3 英寸的大屏，FHD 144Hz 刷新率，还有 72% NTSC 的高色域。

神舟战神 Z8-CA7NP 是一款综合素质不错的大屏游戏本，8599 元的售价适合预算不高的主流游戏玩家。

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推荐型号五：机械革命钛钽 PLUS

机械革命钛钽 PLUS 是一款 17.3 英寸的大屏游戏本，而且是 2K 165Hz 的高规格。

配置方面，机械革命钛钽 PLUS 搭载了英特尔高端 i7-10875H 处理器，睿频达到了 5.1GHz，媲美桌面级处理器。这款笔记本配备了高端的 RTX 3070 显卡，拥有 140W 的高性能释放。存储也达到了 32GB 内存和 1TB SSD 超高规格。

这款游戏本最大的特点还属它的屏幕，17.3 英寸 2K 分辨率，165Hz 刷新率，100% RGB 色域，对于游戏本来说算得上是一块殿堂级的屏幕了。

机械革命钛钽 PLUS 的售价相对于其配置来说也不算高，为 11999 元，适合追求极致游戏体验的玩家。

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总结：

高校开学季也是应届生的实习季，也是大家集中购买笔记本的高峰期。IT之家推荐的这五款游戏本搭载了英特尔高性能 10 代酷睿 H 处理器和 RTX 30 系列显卡，对于学生党而言，不管是高性能办公还是流畅运行 AAA 游戏都不在话下。目前 10 代酷睿 H 处理器同样在英伟达 Resizable BAR 加速技术的支持范围之内，透过这项技术，10 代酷睿 H 处理器可以为 RTX30 系列显卡带来至高 10% 的图形性能提升，这无疑会带来更好的使用体验。以上几款产品正是英特尔 10 代酷睿 H 处理器与 RTX30 显卡中的性价比选择。对于学生党而言，如果有换机需求不妨关注一下。