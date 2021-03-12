腾讯 ROG 游戏手机 5 海外推送首个更新：新增体感手势与多个主题

IT之家3月12日消息 腾讯 ROG 游戏手机 5 系列于 3 月 10 日正式发布。这款产品配备高通骁龙 888 处理器、144Hz 高刷屏幕，8GB+128GB 版本售价 3999 元；腾讯 ROG 游戏手机 5 Pro 搭载 16GB+512GB 存储，售价 7999 元。此外还有 “幻影”版本，配备高达 18GB 内存 + 512GB 存储，售价 8499 元。

根据华硕英文官方论坛消息，这款手机于 3 月 11 日推送了首个更新，版本号为 18.0830.2101.73。值得注意的是，手机在中国大陆以外地区的名称为 ROG Phone 5。

根据官方公告，本次更新强化了 Amoury Crate 系统模式，新增动画编辑器，便于打造个性化创作。AirTriggers 功能新增体感手势，可以用手势操控游戏，提升操作体验。手机新增了赛事模式，专门为电竞比赛设计，可以在游戏过程中按住电源按钮打开菜单，进行开启或关闭。

IT之家获悉，腾讯 ROG 游戏手机 5 本次更新还新增了 Akira 人物专属主题包，以及多款与热门游戏联合打造的 ROG 手机专属主题。除此之外，本次更新还优化了相机体验、提升了系统稳定性以及充电稳定性。

腾讯 ROG 游戏手机 5 将于 3 月 15 日 10 点正式开售，目前已经开启预约。