【IT之家评测室】超顶屏幕六指战神，腾讯 ROG 游戏手机 5 体验评测

每到 3 月份，各家厂商都在扎堆发布新机。本来按照惯例，ROG 的游戏手机一般都在第二或第三季度才会发布，但今年却直接加入了与其他两家游戏手机厂商的正面厮杀中。没有了 Plus 型号的骁龙芯，直接跳过 4 代命名，这届腾讯 ROG 游戏手机 5 似乎有些不按套路出牌。面对主流手机厂商的新机攻势，腾讯 ROG 游戏手机 5 又有哪些优势和独到之处呢？

外观与设计

IT之家这次第一时间拿到了标准版中的高配，不出意外的话 ROG 这次还会推出一款定位更加高端的 Pro 版，而且还会带来全新的白色款。标准版的包装盒依旧是规整的方形，但开盖方式改为了侧边磁吸翻盖，包装质感也比上代酷多了。

尤其是正面这个激光镭雕的 ROG 大眼睛标识和左侧的 ROG 点阵像素字标识，一看就有内味儿。

翻开上盖后，包装盒内部还印有非常精美帅气的黑白漫画，第一层配件包上印有点阵风格的宣传标语：“For Those Who Dar”，意为胆大才能玩出新高度。

第二层配件包上则是一个扫码提示，用户可以通过手机内置智控中心里的 AR 扫描选项，对准包装盒里的黑白漫画，解锁科幻风的 AR 漫画。总之，在包装细节上腾讯 ROG 游戏手机 5 这次用心了。

配件方面，除了手机本体之外，腾讯 ROG 游戏手机 5 附带了一个 65W 的 Type-C 口充电头和一根双 C 口尼龙编织材质的数据线，一个塑料材质的镂空保护壳，Pro 版还会附送一个背夹式酷冷风扇，放在 2021 年简直是太不环保了。

其实，如果你一直关注 ROG 游戏手机就会发现，它变得越来越圆润了。换句话说，一代二代身上的那种硬朗的机身线条和泾渭分明的利落装饰线淡化了不少，取而代之的是一体性更强、手感更加舒适的横屏握持手感。腾讯 ROG 游戏手机 5 的机身非常圆润，如果抛开它较为厚重的体积和重量，背部玻璃的手感特别光滑，手感与主流旗舰手机相比毫不逊色。

相比三代，这次的背壳设计感也大气不少。虽然整体依旧是沉稳的黑灰配色，但细节上的点缀比较下功夫，比如不规则的三摄镜头下方用了极少的粉色来点缀，旁边的亮银色镜头说明文字也更加活泼。腾讯 ROG 游戏手机 5 这次的 3 颗镜头分别是 6400 万像素的索尼 IMX686 主摄，支持 4 和 1 的 1600W 像素；1300 万像素 125 度超广角镜头，500 万像素微距镜头。

手机下方更是用了 ROG 其他产品上的多种工艺和经典设计，比如斜切中线、点阵纹理、斜切条纹等，这些纹理不仅让背面的视觉效果更加饱满，也打破了上一代过于平淡的层次感，变得更加立体。而机身中间靠下的位置还有一些银色、粉色的产品标识、品牌名称以及一个横向排列的败家之眼 Logo，配合机身右侧底部的粉色 Sim 卡槽盖，颇有些 ROG 魔霸 5 运动版的感觉，懂的都懂。

如果你仔细观察，还会发现这个败家之眼的 Logo 更大了，而且由于采用了全新的点阵发光方式，还可以设置左右边不同色的混色渐变发光，相比老的 Logo 不仅视觉上更加个性、更加帅气，可玩性也更足。总的来说，新的后壳设计不以鲜艳的颜色和图案来刺激用户视觉，而是采用多种纹理和渐变灯光，让整体的「赛博朋克风」更加浓郁。

腾讯 ROG 游戏手机 5 的侧边也保留了不少独有的经典设计，比如底部的不对称设计，极为先进的 3.5mm 耳机接口。

左侧上下对称的横握 AirTriggers 压感实体肩键，右侧居中排布的特殊金属触点加 Type-C 充电口。

相信老用户也看出来了，新一代侧边风扇接口不再是插入式固定，而是触点式，与此同时风扇本体也不再采用拉伸式卡扣接口，只需直接套上即可。风扇内侧底部有一排金属针脚直接裸露出来，所以套上手机时千万要对准，否则不仅会刮花侧边金属中框，也容易弄弯针脚。

来到正面，依旧是上下宽边框 + 左右窄边框的设计。不过，这次官方声称边框宽度缩小了 25%，由此得到了更加修长的机身和更大尺寸的屏幕显示面积。当然，在握持手感上与 3 代区别不是很大。不过即使边框收窄，ROG 依旧在额头下巴的部分塞进了一组对称的前置双扬声器，发声单元的尺寸更大，音质音效也更好。前置 2400W 像素镜头和呼吸灯都有所继承，这在全面屏时代都是比较少见的。

屏幕本身采用一块 6.78 英寸、20.4：9 比例的 144Hz 三星 Super AMOLED 直屏，最新一代 2.5D 康宁大猩猩玻璃，是目前三星家屏幕上刷新率最高的一款，老用户看了泪目。虽然依旧还是 2448x1080 的 FHD + 分辨率，但屏幕的整体素质比前代高了不少。144Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、24.3ms 全链路触控响应时间，1ms 屏幕响应时间，800nit 亮度、1200nit 峰值亮度，支持 HDR10 + 认证。系统中也终于加入了低亮度 DC 调光，可以说旗舰有的 ROG 全都要。

而在色彩方面，腾讯 ROG 游戏手机 5 也毫不含糊。111% 的 DCI-P3 色域、150% 的 sRGB 色域，平均 Delta E< 1，对比度高达 1000000：1，也没有什么值得挑剔的地方。何况，在主流旗舰都采用打孔屏、刘海屏的潮流下，非异形屏反而变得难能可贵。

显示设置这次还加了亿点点细节，比如刷新率支持 4 档可调，竖握手机浏览时自动保持亮屏，屏幕顶部还保留了可以显示充电状态和通知提醒的呼吸灯。可以说，这次的屏幕升级，让 ROG 游戏手机的粉丝们终于没有遗憾了。

腾讯 ROG 游戏手机 5 的外观设计相比上一代我觉得是有进步的，背壳纹理上借鉴自家其他产品线的设计，在保持黑灰主色调的情况下，尽可能提升层次感和元素的丰富度，让视觉看起来不再单调，而点阵 RGB Logo 加混色渐变发光，在目前的手机行业中也是独具特色的，至少称得上是一种大胆的尝试。

配置与功能

接下来我们来看看它的配置，游戏手机向来以堆料著称，腾讯 ROG 游戏手机 5 也不例外，具体的硬件规格如下：

处理器：高通骁龙 888 5G，主频 2.84GHz，5nm 制程工艺；

屏幕：6.78 英寸三星 Super AMOLED，144Hz/1ms/FHD+/800nit/Delta E> 1/DC 调光；

存储组合：LPDDR5+UFS3.1，8+128/12+128/12+256/16+256（标准版）；

电池：6000mAh 电池容量、65W 快充，支持 PD3.0 和 QC5.0 协议；

颜色：暗影黑 / 幻影白（标准版）；

其他：前置双立体声扬声器、5G、Wi-Fi 6、采用 OZO 降噪技术的四路麦克风、AURA SYNC 神光同步；

从上面的参数来看，腾讯 ROG 游戏手机 5 的配置基本都是目前旗舰手机的水准，堆料很足，最大的提升就是屏幕素质和 65W 快充，而在一些游戏用户比较关心的音质方面，也非常下功夫。

不过在说它的性能和游戏体验之前，还是要聊一下两个重要的东西。一个是超声波压感肩键，一个是酷冷风扇 5。压感肩键一直是 ROG 着力宣传的卖点，也是其最早在游戏手机上大胆尝试的。官方对这套压感的称呼是 AirTriggers，原理是通过映射的方式在屏幕上自定义指定的按键功能触发。AirTriggers 不仅能够实现映射功能，也可以模拟不同程度的压感，帮助玩家在游戏中获得更加真实的物理反馈。

而映射的触发类型也非单一的点按，目前已经支持的有单击、双击、横滑、竖滑、快速滑动等等，甚至还可以借助手机自身的陀螺仪，通过翻转手机的体感操作，实现更多的快捷功能，可以说给予了玩家巨大的自定义空间。

当然，手机内置的 x 轴线性马达所带来的出色振感，也是实际体验中重要的一环。那这一代的酷冷风扇上还额外配备了两个实体按键，加上两个肩键和搓屏幕的拇指，也就是 6 指操作，这对需要快速反应的游戏尤为重要，在手势、触控和按压操作的多重加持下，玩家的游戏操控会更加精准，更有效率。比如我就喜欢在原神中，将左压感键设置成大招，右压感键设置成地图，提高锄大地的效率。

至于酷冷风扇，在经过了几代进化之后，早已不单单是个简单的散热外设。而是一个多功能于一身的扩展坞。相比上一代酷冷风扇 3，它的体积更大但重量几乎不变。由于手机本身此次采用了中置主板设计，CPU 等核心发热部件都集中在手机中部，装上散热风扇后进风口和出风口就在 CPU 上方，因此最多可以将 CPU 降温 10 多度。那主板中置，也让玩家手部接触到的区域发热更小，更加凉爽。

除了散热功能之外，酷冷风扇 5 背部的支架，能够轻松将手机立在桌子上面，随时随地都能支起来舒服的观看游戏直播，观影追剧甚至外接蓝牙手柄畅玩游戏。风扇左右两侧的按键，可以作为游戏辅助。

而底部的接口这次重新设计，虽然不能够兼容以前的产品，但依旧通过开孔保留了侧边 USB-C 接口和 3.5mm 耳机接口，方便用户充电和外接有线耳机，让横握的游戏体验更佳。

此外，酷冷风扇还有一个重要作用，就是解锁腾讯 ROG 游戏手机 5 的满血性能。在新版的智控中心软件里，系统一共为玩家提供了 5 档性能模式，其中直接可见的 4 档分别为 X 模式、平衡模式、超长续航模式和高级模式，而隐藏的第 5 档 X + 满血模式，必须要外接酷冷风扇才能激活，可见它对于机器游戏体验的重要性。

连接风扇后，手机背部的 RGB Logo 可没被挡住，而是以风扇上的 RGB 灯效继续呈现，且同样支持混色渐变光效，绝对拉满逼格。

当然，如果你想要更加灵活的性能调节策略，选择高级模式并点击编辑，就可以对很多具体细节的性能和功能选项进行定制。

除此之外，智控中心里还提供了丰富的功能选项，比如每一档性能的五维雷达图、AURA RGB 灯光设置、风扇参数设置、Storm 网络加速设置、AirTriggers 偏好设置、游戏精灵设置等等，基本上你能想到的针对游戏体验优化和辅助功能的需求，它都能够满足你。

实际进入游戏之后，我们也可以通过屏幕左侧边缘向内侧划的方式，呼出游戏精灵，设置很多实用功能。

比如这个实用信息，可以直观展示当前手机的 CPU 和 GPU 占用率、温度、电量、实时帧数等信息，而且用户可以随意拖动信息栏到任何位置，避免遮挡重要的 UI 元素和画面。

比如修改充电模式为旁路充电，绕过电池直接供电给主板，减少边充边玩时的电池积热；

比如录影标记，可以在屏幕上单独映射一个快捷录屏虚拟按键，里面提供了 5-30s 的短视频录影选项，可以在大杀特杀时迅速记录下高能时刻；

比如准星辅助，可以在屏幕上额外提供一个瞄准准星，辅助玩家更好的射杀敌人；这些小功能都非常贴心，而且在其他多数手机上体验不到。

还有息屏挂机功能，很多时候开着游戏临时有事走开一下，回来屏幕就黑了，然后游戏又要重新加载，但是有了息屏挂机，系统检测到游戏画面一段时间未操作就会自动进入，此时屏幕亮度变暗，触控锁定，只需要双指上滑即可恢复，挂机状态下游戏会保持运行状态，不会被系统杀掉或者重新加载，甚至还有简单的时间显示，来电提醒和电池电量状态等信息。

性能与散热

那说了这么多，腾讯 ROG 游戏手机 5 的游戏表现究竟如何呢？IT之家这次选取了市面上的三款主流手游进行测试，测试条件统一在 25 度室温环境下，连接酷冷风扇 5 并选择 X + 模式，144Hz 刷新率，75% 亮度下进行。

首先是和平精英，这款游戏在腾讯 ROG 游戏手机 5 中不仅适配了 90Hz 高帧率，还支持腾讯独家的 Storm 网络加速功能，运行游戏 30 分钟，平均帧率达到了 88.7 帧，而且从帧率曲线图上可以看到，除了意外切出游戏的几帧，帧数波动基本维持一条直线，波动幅度极小。而 30 分钟游戏后，手机表面的最高温度为 37.6 度，耗电 14%。

然后是最近很火的使命召唤手游，同样是腾讯出品，虽然目前还未适配高帧率，但官方承诺后续也会提供 90Hz 的选项。IT之家分别测试了其竞技模式和吃鸡模式下的表现，默认开启全部特效，竞技模式时间较短，5 分钟左右的游戏中平均帧数 59.7 帧，虽然有那么几帧波动，但代玩的同事表示完全感受不到卡顿，并推测这些短暂波动可能是自己死亡时的过场动画产生的。

而在吃鸡模式中，20 分钟游戏下的表现要更加稳健，平均帧数 60，帧率曲线还是一条直线。游戏结束后，机身表面最高温度 34.1 度，一点也不烫手，25 分钟游戏总计耗电 14%。

最后是没有交易的移动 CPU 杀手原神，老规矩全高画质特效，关闭动态模糊，30 分钟野外 BOSS + 地宫挑战 + 讨伐副本（公子），平均帧率为 58 帧，帧率曲线图上的帧数波动较前两款游戏较大一些，在跳转地图、副本准备等转换场景中的瞬时波动也很明显，但战斗本身帧数表现很稳，基本都在 55 帧以上。

游戏后屏幕面最高温 43.8 度，后壳面最高温 41.8 度。要知道这款游戏在目前的其他骁龙 888 旗舰机上随随便便就是超 50 度的水平，可见酷冷风扇 5 的降温实力的确不俗。得益于 6000mAh 的大电池，30 分钟游戏耗电 17%，这还是在外接酷冷风扇的情况下，所以坚持玩 5 个小时问题不大。

总结

在我看来，游戏手机发展到现在，虽然用户群体仍然偏小众，但对于追求极致游戏体验的用户，腾讯 ROG 游戏手机 5 给出的性能表现的确足够出色，功能体验面面俱到，智控中心和游戏精灵的 UI 也是最舒服的。如果你需要一台只用来打游戏的手机，腾讯 ROG 游戏手机 5 无疑是目前最佳的选择，更何况 ROG 还会发布一系列的独家外设配件进一步增强游戏体验。在全面补齐了屏幕和快充的短板之后，腾讯 ROG 游戏手机 5 究竟有多香，就完全取决于它的定价了。

IT之家了解到，腾讯 ROG 游戏手机 5 共有四个存储版本，8+128 版本售价 3999 元，12GB+128GB 版本售价 4299 元，12GB+256GB 版本售价 4699 元，16GB+256GB 版本售价 4999 元；

另外，腾讯 ROG 游戏手机 5 Pro 搭载了 16GB+512GB 存储，售价 7999 元；腾讯 ROG 游戏手机 5 幻影搭载了 18GB+512GB 存储，售价 8499 元。

新机将于 3 月 12 日 10 点开售，现已开启预约。