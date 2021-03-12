上海消保委点名快手，直播间羽绒被与国家相关标准定义严重不符

IT之家 3 月 12 日消息 据 “上海市消保委”微信号消息，11 日，上海市消保委发布 2020 年消费投诉十大典型问题。其中，市消保委进行了一系列消费体察，发现直播带货存在鱼龙混杂的情况，价廉物美也很有可能是噱头。

上海市消保委介绍，消保委在快手平台 “优米佳家纺” 直播间模拟消费者购买了一款 299 元的粉色 “平板羽绒被”，主播直播时宣称 “是鸭绒的，每一丝都是绒”，实际收到货后却发现做工简陋。后经检测机构检测，该款羽绒被的绒子含量仅为 4.4%，与国家相关标准中对羽绒被的定义严重不符，市消保委已敦促快手平台对该商铺予以严肃处理。

消保委观点及建议：

2020 年，在疫情防控常态化的大背景下，直播带货释放了消费需求、拉动了经济增长。直播间 “人、货、场”三要素的优化配置，也使消费者有了新的消费体验。本质上，直播带货是消费者与经营者之间达成交易的一种形式和手段，依据 “谁销售、谁负责”的原则，明晰了销售方，消费者就有权要求其依据《消费者权益保护法》的相关规定，严格落实主体责任。

同时，相关部门、行业也陆续出台了有关直播带货的规范，如：2020 年 6 月中国广告协会发布《网络直播营销行为规范》；11 月国家市场监管总局也发布了《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》。相信随着相关规则的落地落实，直播带货营销新业态能更加健康有序发展。

IT之家了解到，市消保委提醒消费者，通过直播带货购买商品或服务：选择规模较大、信誉度较高的平台，仔细查看作为销售方的入驻平台商家的公示信息；不要盲目相信主播的宣传承诺，避免冲动消费，有疑虑及时在直播间提出；及时截图保存商家公示信息、宣传承诺、聊天记录、购物记录等，发生问题及时向相关部门或消保委投诉维权。