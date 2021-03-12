TrendForce：高通基带芯片产能受阻，预计第二季度智能手机产能 5% 受影响

IT之家3月12日消息 根据 TrendForce 集邦咨询消息，今年 2 月三星（Samsung）位于美国得州奥斯汀工厂 Line S2 受暴风雪影响，导致生产停滞，预估整座厂房产能利用率须至三月底才会恢复至 90% 以上。其中，该厂与智能手机高度相关的产品有 Qualcomm 5G RFIC、Samsung LSI OLED DDIC，Samsung LSI CIS Logic IC；以市场供应机制来看，又以前两项产品生产受阻最严重，预估第二季智能手机产量约有 5% 会受影响。

TrendForce 集邦咨询补充，由于本次为预警停电，尽管只有部分晶圆面临报废，但因该事件使得该厂有逾半月的时间暂停投片，对目前已相当吃紧的晶圆代工产能来说，冲击相当明确；以三星 Line S2 工厂单月产能来看，Qualcomm 5G RFIC 约占近 30% 投片、Samsung LSI OLED DDIC （屏幕控制芯片）占近 20% 投片、Samsung LSI CIS Logic IC 占 15% 投片。

其中，Qualcomm RFIC 主要供给 5G 智能手机应用，初步预估该事件影响时间将发生在第二季，且该季 5G 手机交付数量约有 30% 会受影响。然而考虑到手机厂商在 5G 基带芯片有一定量的库存储备，以及尚可提高 4G 手机生产比重稳定季度生产表现，因此，预估对全季智能手机生产数量影响将落在 5% 左右。根据 TrendForce 了解，三星 Line S2 工厂将优先复工 RF 项目，届时影响幅度可望再收敛。

IT之家了解到，三星屏幕控制芯片 OLED DDIC 主要应用在苹果 iPhone 12 系列。研究机构考量苹果在现有机种的备料高峰已过，短期内库存应足以应付，加上 iPhone 12 mini 因市场销售表现不如预期，可能提早在第二季进入停产（EOL）等状况，将有助于苹果纾解因该事件所致的缺料压力。再者，近期旧系列 iPhone 11（LCD panel）销售回温，苹果同样可透过增加该系列生产占比稳定季度生产表现，故 TrendForce 集邦咨询认为第二季 iPhone 产量受其影响有限。

整体而言，5G 手机生产表现于第二季会面临较大挑战，由于仍可通过提高 4G 手机的生产比重维持该季生产水平，预估第二季智能手机受影响的幅度可望控制在 5% 以内，全年则仍维持 13.6 亿支的生产预测。然 5G 手机全年渗透率不排除将受此事件影响，由原先约 38% 的预估值，下滑至 36.5%。