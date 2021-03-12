适马 28-70mm F2.8 新标变镜头上市：售价 5599 元

IT之家3月12日消息 日前，适马发布了 28-70mm F2.8 DG DN 镜头，适配 L 卡口和索尼 E 卡口，海外售价为 899 美元。今天，适马宣布这款这款镜头上市，指导价 5599 元。

IT之家了解到，这款 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary 镜头的设计是基于适马现有的 24-70mm F2.8 DG DN | Art 系列镜头，但它的焦距范围始于 28mm，这使得镜头可以做到在更小、更轻的同时，又保持出色的光学性能。

28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary镜头基于最新技术制造，具有先进的光学设计，包括3片非球面镜片、2片FLD萤石级低色散镜片和2片SLD特殊低色散镜片。官方表示，尽管使用的镜片总数少于24-70mm F2.8 DG DN | Art，新款镜头的设计仍可以有效校正轴向色差和彗型像差这类无法通过数字矫正的像差，使用户能够获得从画面中心到边缘都十分清晰的照片。眩光鬼影抑制设计以及超级多层镀膜、纳米多孔镀膜的使用，意味着它可以在背光条件下很好地控制眩光并获得高对比度的图像。此外，镜头的前镜片还具有防水防污镀膜。