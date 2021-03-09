消息称 iPhone 镜头供应商康达智计划出售旗下中国工厂

3 月 9 日早间消息，据《台湾经济日报》报道，苹果新一代 iPhone 将于下半年亮相，市场传出，在苹果授意下，泛鸿海集团旗下 iPhone 镜头供货商日本康达智（Kantatsu）将以 180 亿日圆（逾新台币 47 亿元），出售旗下中国大陆连云港厂，大陆镜头双雄舜宇及瑞声科技（AAC），台厂玉晶光都被点名为可能买家。

报道称，康达智大股东、鸿海转投资夏普，以及旗下鸿腾发言管道 8 日不评论传言；遭点名可能出手收购的玉晶光也不予回应。

据了解，此次康达智卖厂，以陆厂最积极表态想买。若最后花落陆厂，意味大陆苹果供应链势力再壮大，在苹果链延伸至目前台厂利润最高的光学领域，要与大立光正面对决。

去年以来 iPhone 供应链大洗牌，大陆供应链步步进逼，先是 iPhone 组装厂纬创出售昆山厂予立讯，立讯又透过参与和硕集团旗下铠胜孙公司日铠计算机增资案，对日铠持股过半，间接取得 iPhone 金属机壳门票；机壳厂可成再出售泰州厂予蓝思科技，近日传出洗牌战延伸至上游镜头供应链，主角为康达智。

康达智与大立光、玉晶光并列为 iPhone 镜头三大供货商，康达智售厂动作，意谓退出 iPhone 供应链。供应链传出，康达智在去年底已传出售厂消息，目前舜宇已取代康达智，针对下半年 iPhone 新机，已送样至少一颗镜头。

鸿海集团转投资夏普是康达智的大股东，目前夏普持股逾五成，若加计鸿海集团旗下鸿腾的持股，泛鸿海集团掌握康达智股权达 75%。据了解，鸿海集团副总裁暨夏普社长兼会长戴正吴目前主导康达智陆厂出售案，内部期望在本月底前拍板定案。

由于连云港厂是苹果认证过的厂房，取得该厂等同敲开 iPhone 大门的 “入场券”。供应链传出，相较于舜宇已对苹果送样，据传 AAC 意愿更高，甚至表态愿意让康达智的研发团队继续留在日本。

康达智总部及研发团队位于日本，但镜头生产据点在大陆江苏连云港及浙江平湖两地，其中，连云港主攻 iPhone，平湖则供货华为。去年因疫情影响，加上华为禁令双重重击，平湖厂表现失色，加上未争取到 iPhone 新机种，让内部高层萌生退意。

康达智跻身 iPhone 镜头供应链多年，但竞争成本及产能规模均不及大立光及玉晶光，近年陷入亏损困境；去年 iPhone 12 的三镜头中，康达智仅取得长焦镜头一部分订单，广角及超广角镜头均由大立光及玉晶光囊括。

夏普在去年底主动对外发布新闻稿，公布内部调查子公司康达智疑似作假账、浮报营收近百亿日圆，外界解读，此举已为夏普日后出售康达智陆厂埋下伏笔。

康达智 2019 年财会年度（2019 年 4 月至 2020 年 3 月）营收 192.41 亿日圆，年增约 5%，营益为 15.35 亿日圆，税后净损 2.46 亿日圆。