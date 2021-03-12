Teambition 网盘和阿里云盘将数据合并：同时内测，容量将叠加

IT之家 3 月 12 日消息 据网友反馈，阿里云旗下 Teambition 网盘宣布与阿里云盘将实现数据合并。

近期，Teambition 网盘 / 阿里云盘官方表示，现在产品日趋流畅和完善，预计短期内可达到公测水平，预计将于本月正式上线。阿里云盘预约公测将于 3 月 17 日 18 时结束。预约公测，届时领取最高 3 倍免费容量。另外使用 Teambition 网盘绑定的手机号注册阿里云盘可继续享有 2T 容量。

IT之家获悉，如果你同时参与了两个网盘的内测，可享受 Teambition 网盘内测容量 + 阿里云盘内测容量的叠加；如果仅参与 Teambition 网盘的内测，仍然可享受原 Teambition 网盘的内测容量。

如果你只需要使用网盘，推荐使用阿里云盘 App；如你要使用包括待办、项目等在内的工作学习套件，可以使用 Teambition app 上的网盘，未来该网盘由阿里云盘继续提供服务。

Teambition 端会保留其现有功能，圈点评论等特色功能短期内不会同步到阿里云盘，而阿里云盘相册备份等特色功能也不会同步到 Teambition 端，但两个 app 的网盘功能对齐已在计划中，未来完成后，会及时与大家沟通。

Teambition App 定位是一个工作学习套件，因此有项目、待办、网盘等功能，但阿里云盘 app 定位是网盘的独立入口，因此只提供网盘功能。建议大家按需选择。