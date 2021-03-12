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暴雪发布招聘信息，意图开发 3A 多人游戏

2021/3/12 16:44:58 来源：IT之家 作者：铁马 责编：孤城
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IT之家 3 月 12 日消息 据 CNET 报道，暴雪正在招募开发人员，意图开发一款面向 PC 和主机的 “未宣布的 3A 多人游戏”。在暴雪官网的招聘启事中披露的信息显示，暴雪准备开发一款第一人称射击，且拥有次时代画面和独特创新的艺术风格的游戏。

在招聘启事中，暴雪表示：“暴雪娱乐正在寻找一位有才华和热情的高级系统设计师，为一个未公开的 AAA 多人项目设计和开发核心系统和机制。在这个角色中，需要你来支持暴雪的核心价值 “游戏性优先”，因为你需要为跨领域的团队成员提供视觉和设计洞察力，并负责核心游戏机制的设计工作。”

另一份招聘信息则是寻找 “在 FPS 和动作游戏方面有着丰富的玩家经验（包括单人和在线游戏）”的助理战斗设计师。最后一部分似乎表明游戏将有离线的单人模式。暴雪也在寻找能够帮助他们创造出 “雄伟壮观，令人难忘的世界”的关卡设计师，这意味着他们的游戏将拥有一些与众不同的地图。

IT之家了解到，暴雪高级美术设计师丹（Dan John Cox）在推特上表示，暴雪计划填补 16 个空缺职位，以帮助开发未宣布的项目。总的来说，暴雪的新招聘信息显露了他们的新开发团队想要设计一款 3A 级别多人连线的游戏

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关键词：暴雪游戏

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