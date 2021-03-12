腾讯 ROG 游戏手机 5 首发战绩公布，幻影白版本将于 3 月 15 日首售

IT之家 3 月 12 日消息 腾讯 ROG 游戏手机 5 于今日上午 10 点正式开售，现已售完。

刚刚，ROG 游戏手机官微公布了腾讯 ROG 游戏手机 5 的首发战绩。战绩显示，腾讯 ROG 游戏手机 5 首发当日销售额创历史新高，并夺得当日游戏手机销量 / 销售额双冠军。

官方表示，腾讯 ROG 游戏手机 5 将于 3 月 15 日上午 10 点再次开售，同时该机的幻影白版本也将首次开售。

IT之家了解到，3 月 15 日开售的腾讯 ROG 游戏手机 5 幻影白版本只有 12GB+128GB 存储容量可选。

参数方面，腾讯 ROG 游戏手机 5 搭载高通骁龙 888 芯片，配备了 6.78 英寸 144Hz 刷新率的 AMOLED 屏，支持自动调整刷新率与超低触控延时，内置一块 6000mAh 的电池，支持 65W 快充，拥有立体声双前置扬声器。

此外，腾讯 ROG 游戏手机 5 还采用了矩阵式液冷散热架构 5.0，通过将主板中置来保证均匀散热，采用了新侧边定制接口，玩游戏的时候不会挡手，并配有 3.5 毫米耳机孔以及双 typeC 接口。

腾讯 ROG 游戏手机 5 共有四个存储版本，8GB+128GB 版本售价 3999 元，12GB+128GB 版本售价 4299 元，12GB+256GB 版本售价 4699 元，16GB+256GB 版本售价 4999 元。