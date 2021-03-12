2020 年上半年中国公有云市场收入达 416 亿美元，阿里、腾讯、华为位列前三

IT之家3月12日消息 据 IDC 发布的《中国公有云服务市场（2020 上半年）跟踪》显示，2020 年上半年，中国公有云市场收入达到 416 亿美元，同比增长 58.4%。 中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到 84 亿美元，同比增长 51%。

阿里云、腾讯云、华为云、中国电信、AWS 位居前五，占总体市场份额的 76.7%。

据 IDC 介绍，2020 上半年中国公有云服务业务的高速增长主要来自三个方面：

一是疫情刺激下线上娱乐、消费、学习、办公、协作、交付等业务需求激增；

二是新基建加速了云数据中心的建设投资和开服进度，也推动了云、AI、大数据、物联网技术在工业、金融等行业的融合应用；

三是泛政府行业持续投资拉动了云服务在智慧政务、智慧医疗、智慧交通等领域的应用。

从中国 IaaS+PaaS 市场来看，阿里凭借在钉钉、淘宝天猫、新零售、物流等方面的生态优势，虽然面临强力竞争，但市场份额仍比去年同期有小幅上升。

腾讯业务增长主要来自游戏、视频、生活服务等行业领域以及智慧城市相关应用上云。

华为一方面在云手机、云游戏、云视频业务方面取得快速进展，一方面在工业、保险证券、交通等领域加快推动企业上云，其同比增速位居市场最高位。

中国电信在教育、医疗、商业服务行业增速较快，其次在智慧城市、工业企业上云等领域也获得了一些新增客户。

IDC 中国企业级研究部高级研究经理刘丽辉表示：“云服务市场正呈现出技术生态化、需求多样化、模式丰富化、管理复杂化的新特点新机遇。”