花旗：Apple Car 会把苹果市值推高至 3 万亿美元

北京时间 3 月 12 日晚间消息，据报道，花旗和 Wedbush 两家投行的分析师均认为，在 Apple Car 电动汽车和下一代 iPhone 手机的推动下，苹果公司的市值有望达到 3 万亿美元。

昨日，苹果股价收于 121.96 美元，上涨 1.65%，市值约为 2.05 万亿美元，已经是全球市值最高企业。若要突破 3 万亿美元大关，意味着苹果股价还要再涨 50%。

花旗集团分析师吉姆 · 苏瓦（Jim Suva）今日在一份报告中称，苹果开发电动汽车，可能会在 2024 年之后，将公司的销售额提高 10% 至 15%。苏瓦预计，到 2025 年，全球电动汽车市场的规模，将超越智能手机、PC、平板电脑和可穿戴设备的总和。

此外，Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾夫斯（Daniel Ives）也认为，苹果市值在不久的将来就会达到 3 万亿美元。艾夫斯将苹果目标股价定为 175 美元（未来 12 个月内）。

艾夫斯称，苹果股价最近的下跌，是一个 “黄金买入机会”。他还称，明年的 iPhone 13 将成为 “游戏的颠覆者”。据报道，iPhone 13 系列产品线在电池续航、外观设计和效率方面均有不小的提升。

自今年 1 月底创下历史新高以来，苹果股价已下滑了约 15%。由于对债券收益率上升的担忧打击了更广泛的科技行业，苹果股价在今日盘前交易中又下跌了约 1.4%。

早在 2014 年就有消息称，苹果集结了 1000 多名员工，在总部库比蒂诺附近的一个秘密地点进行代号为 “Project Titan”的电动汽车研发工作。但 2016 年底又有报道称，苹果已经缩减了该汽车研发项目，已无意再打造汽车整车，而是转而专注于研发自动驾驶软件系统。

去年 12 月又传出消息，苹果正在推进自动驾驶汽车技术，目标是最早在 2024 年生产一款可能包括自家突破性电池技术的乘用车。

投行 Piper Sandler 分析师哈什 · 库玛尔（Harsh Kumar）上个月曾表示，Apple Car 首次亮相可能不会颠覆汽车市场，但会成为苹果稳定的硬件收入来源，到 2030 年有望带来 500 亿美元的营收。