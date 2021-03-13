《辐射 4》等 B 社游戏将支持 Xbox Series X/S 帧率提升功能

IT之家3月13日消息 微软 Xbox 官方于 2 月宣布，为 Xbox Series X/S 游戏主机推出了 FPS Boost 帧率提升功能，为经典老游戏解锁游戏内的 30fps 帧率限制，可以让玩家以 60fps、甚至 120fps 的帧率进行游戏，获得更好的体验。

3 月 12 日，微软以 75 亿美元收购了 B 社（Bethesda）母公司 ZeniMax Media。据外媒 wccftech 消息，B 社的《辐射 4》、《上古卷轴特别版》、《辐射 76》、《Pray》（掠食）已经支持 Xbox Series X/S 的FPS Boost 功能。微软此前表示，这项技术无需游戏发行商进行任何修改，Xbox 系统更新后便可支持这项功能。

此前已经有《孤岛惊魂 4》、《新超级拉奇传说》（New Super Lucky's Tale）、《狙击精英 4》、《终极格斗冠军赛 4》、《看门狗 2》等游戏率先支持 FPS Boost，微软表示 “更高、更稳定的帧率使游戏在视觉上更流畅，从而使游戏更具沉浸感。同时，微软也与开发者紧密合作，在保留游戏原本状态的同时提升体验。”

IT之家了解到，微软完成收购后，20 款 B 社游戏将于今日在 Xbox Game Pass 上推出，包含《毁灭战士》系列、《辐射》系列、《德军总部》系列等。