苹果 AirPods 3 更多实机图片曝光，售价约 976 元

IT之家3月13日消息 此前消息称，苹果 AirPods 3 最快将于本月推出，越来越多的泄漏展示了新无线耳机的设计。现在，今天，52audio 网站公布了一系列图片，据说就是第三代 AirPods。

和之前泄露的消息一样，苹果 AirPods 3 的设计类似于 AirPods Pro，机身设计更短、更圆润。柄部仍然会比 AirPods Pro 柄部长一些，但比 AirPods 柄部短了很多。

有传言称，AirPods 3 将采用卡扣式硅胶耳塞，以实现更舒适和可定制的入耳式佩戴，就像 AirPods Pro 一样，但这似乎并不是图片中描述的设计。如果准确的话，这些图片表明 AirPods 3 将采用类似于 AirPods 的设计，并没有硅胶耳塞。

AirPods 3 保护壳的设计将与 AirPods Pro 保护壳类似。它比标准的 AirPods 外壳更宽，以适应新的机身设计，也没有那么高，因为它不再需要容纳这么长的茎柄。它的顶部似乎没有空间放置硅胶耳塞，这也说明是无尖设计。

虽然 AirPods 3 的外观会和 AirPods Pro 一样，但传言称它们不会有 Pro 级别的功能。主动降噪功能仍将仅限于 AirPods Pro，而空间音频等其他功能也可能是高级功能。

IT之家获悉，AirPods 3 预计将继续采用苹果 H1 芯片，以及目前 AirPods 2 和 AirPods Pro 所具备的所有标准功能，比如快速设备配对、降压功能、快速切换、通过波束成形麦克风启用的清晰通话质量以及长距离通话。

52audio 认为，AirPods 3 售价将为 150 美元（约合人民币 976 元）。AirPods 2 在不配备无线充电盒的情况下售价 159 美元，配备无线充电盒的售价为 199 美元。目前还不清楚苹果是否会在 AirPods 3 上提供这两种选择，但似乎基于 Qi 的无线充电功能很可能会成为标准选项。