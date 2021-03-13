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消息称苹果 AirPods 3 壳子已出货，iPad Pro 2021 将更具吸引力

2021/3/13 7:02:59 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月13日消息 此前爆料称，苹果正在研发第三代 AirPods，泄露图片和渲染图显示，新耳机将采用与 AirPods Pro 类似的设计，包括更短的耳柄。虽然新的 AirPods 可能看起来与 AirPods Pro 相似，但预计不会配备主动降噪功能。

据微博博主 @Kang 的爆料，暗示苹果新的 AirPods 3 已经准备好，相关壳子已经可以出货，并且 2021 新款 12.9 英寸 iPad Pro 很可能会比 11 英寸机型更有吸引力，更畅销。

IT之家获悉，此前爆料显示，苹果将有一款配备 Mini-LED 显示屏的新 iPad Pro 正在酝酿中，但大多数传闻只提到了 12.9 英寸机型，因此 Mini-LED 或许将是 12.9 英寸机型的专属功能。

此外，新的 12.9 英寸 iPad Pro 预计还将采用速度更快的 A14X 芯片，并在有蜂窝网络连接的机型上支持 5G 网络。这两项功能有可能延伸到新的 11 英寸机型上，但目前还不清楚。

博主 @Kang 最近表示，苹果计划在 3 月 23 日（周二）举办一场发布会活动，届时可能会发布新款 AirPods 和新款 iPad Pro。其他传闻中苹果正在酝酿的产品还包括期待已久的 AirTags 物品追踪器、更注重游戏的新 Apple TV 以及采用苹果芯片重新设计的 iMac，但目前还不清楚这些产品是否会在本月亮相。

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关键词：AirPods 3iPad Pro

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